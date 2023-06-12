12 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с детским трудом

Учрежден Международной организацией труда после конференций по борьбе с наихудшими формами детского труда и по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году. Всемирный день борьбы с детским трудом призван привлечь внимание населения планеты к проблеме использования детского труда в разных странах.

СОБЫТИЯ

В 1924 годув Оренбурге начал работу Первый съезд казахских ученых. В продлившемся до 18 июня совещании было принято решение о сборе и исследовании казахского фольклора.

В 1924 годубыло принято Постановление ЦИК СССР о национально-государственном размежевании Средней Азии. Казахские земли были воссоединены в составе КАССР.

В 1925 годусекретариат Казахского краевого комитета РКП (б) принял решение о создании ассоциации пролетарских писателей (КазАПП). Было создано организационное бюро в составе Сакена Сейфуллина, Николая Феоктистова, Беимбета Майлина, Абдрахмана Байдильдина. Этому бюро вменены в обязанность «организация пролетарских писателей Казахстана, ведение пропагандистской работы и созыв Всеказахстанской конференции пролетарских писателей». С. Сейфуллин был назначен председателем организационного бюро по созданию Казахской ассоциации пролетарских писателей (КазАПП).

В 1934 годуза три месяца до открытия первого съезда писателей СССР, состоялся Первый съезд писателей автономной Казахской Республики, который объединил всех благонадёжных литераторов в Союз советских писателей Казахстана. Первым председателем был избран Ильяс Джансугуров.

В 1957 годурабочий поселок Экибастузуголь получил статус города областного подчинения с образованием в нем горкома КП Казахстана, горисполкома и других городских учреждений, а также присоединением к нему близлежащих рабочих поселков, сел и аулов и был переименован в город Экибастуз.

В 2000 годув Алматы на пересечении улиц Муканова и Толе би открылся памятник Сабиту Муканову по случаю 100-летия со дня рождения. Скульптор – Н.Ф. Соболев, архитектор - Т.Ж. Жанызбеков.

В 2014 годупри раскопках сарматского кургана в районе села Акжайик Махамбетского района Атырауской области были обнаружены уникальные находки – золотые браслет и серьга, многочисленные золотые клепки, находившиеся на одежде, а также железные меч, кинжал, бронзовое зеркало, фрагменты керамической посуды, наконечники для стрел. Погребение датируется V веком до нашей эры – V веком нашей эры.

В 2015 годуМеждународное информационное агентство «Казинформ» и Вьетнамское новостное агентство (VietnamNewsAgency, VNA) подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на установление и развитие связей в сфере обмена информацией.

В 2015 годуСовет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил соглашение с Казахстаном по созданию и управлению банком низкообогащенного урана в стране.

Банк предусматривает хранение низкообогащенного урана для производства топливных элементов для атомных электростанций (АЭС) в газообразной форме, не представляющей радиационной опасности. Любое государство, желающее развивать атомную энергетику, сможет обратиться в Казахстан с заявкой на топливо для своих АЭС.

В 2017 годуна территории ЭКСПО-парка прошла торжественная церемония открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана. Аллея, украшенная малыми архитектурными формами, растянулась от улицы Ұлы дала елi до монумента 25-летия Независимости РК.

В 2017 годув Атырау прошла церемония открытия памятной доски в доме видного общественного деятеля Казахстана, академика Национальной академии образования, обладателя ордена «Құрмет» Галымжана Нурышева. Ученый жил здесь в 1995-2004 годах.

В 2018 годув целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности был учрежден Национальный день домбры, который казахстанцы будут отмечать в первое воскресение июля.

В 2019 годув Астане, во Дворце независимости, прошла торжественная церемония инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

После принесения присяги и национального Гимна Президенту были вручены удостоверение, нагрудный знак, штандарт Президента и орден «Алтын Қыран» (орден Золотого Орла, знак высшей степени отличия Республики Казахстан).

В 2019 годубыл создан Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, в состав которого вошли люди с независимым мышлением, имеющие свое мнение и способные доносить до власти свои идеи в правовом, конструктивном поле.

Основной целью деятельности Национального совета являются выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

В 2021 годув целях дальнейшего развития культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а также презентации литературного и музыкального наследия Абая, генеральное консульство Казахстана в Шанхае совместно с Шанхайской библиотекой провели первые в этом крупнейшем культурном и экономическом центре Китая Абаевские чтения.

Абаевские чтения позволили поближе познакомить китайскую аудиторию с произведениями великого казахского поэта, мыслителя и композитора и получили высокую оценку со стороны гостей мероприятия.