12 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с детским трудом

Учрежден Международной организацией труда после конференций по борьбе с наихудшими формами детского труда и по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году. Всемирный день борьбы с детским трудом призван привлечь внимание населения планеты к проблеме использования детского труда в разных странах.

СОБЫТИЯ

В 1924 году в Оренбурге начал работу Первый съезд казахских ученых. В продлившемся до 18 июня совещании было принято решение о сборе и исследовании казахского фольклора.

В 1924 году было принято постановление ЦИК СССР о национально-государственном размежевании Средней Азии. Казахские земли были воссоединены в составе КАССР.

В 1925 году Секретариат Казахского краевого комитета РКП(б) принял решение о создании Ассоциации пролетарских писателей (КазАПП). Было создано организационное бюро в составе Сакена Сейфуллина, Николая Феоктистова, Беимбета Майлина, Абдрахмана Байдильдина. Этому бюро были вменены в обязанность организация пролетарских писателей Казахстана, ведение пропагандистской работы и созыв Всеказахстанской конференции пролетарских писателей. С. Сейфуллин был назначен председателем организационного бюро по созданию Казахской ассоциации пролетарских писателей (КазАПП).

В 1934 году, за три месяца до открытия первого съезда писателей СССР, состоялся Первый съезд писателей автономной Казахской Республики, который объединил всех благонадежных литераторов в Союз советских писателей Казахстана. Первым председателем был избран Ильяс Джансугуров.

В 1957 году рабочий поселок Экибастузуголь получил статус города областного подчинения с образованием в нем горкома КП Казахстана, горисполкома и других городских учреждений, а также с присоединением к нему близлежащих рабочих поселков, сел и аулов, и был переименован в город Экибастуз.

В 2000 году в Алматы на пересечении улиц Муканова и Толе би открылся памятник Сабиту Муканову по случаю 100-летия со дня рождения. Скульптор — Н. Ф. Соболев, архитектор — Т. Ж. Жанызбеков.

В 2014 году при раскопках сарматского кургана в районе села Акжайык Махамбетского района Атырауской области были обнаружены уникальные находки — золотые браслет и серьга, многочисленные золотые клепки, находившиеся на одежде, а также железные меч, кинжал, бронзовое зеркало, фрагменты керамической посуды, наконечники для стрел. Погребение датируется V веком до нашей эры — V веком нашей эры.

В 2015 году Международное информационное агентство «Казинформ» и Вьетнамское новостное агентство (Vietnam News Agency, VNA) подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на установление и развитие связей в сфере обмена информацией.

В 2015 году Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил соглашение с Казахстаном по созданию и управлению банком низкообогащенного урана в стране.

Банк предусматривает хранение низкообогащенного урана для производства топливных элементов для атомных электростанций (АЭС) в газообразной форме, не представляющей радиационной опасности. Любое государство, желающее развивать атомную энергетику, сможет обратиться в Казахстан с заявкой на топливо для своих АЭС.

В 2017 году на территории ЭКСПО-парка прошла торжественная церемония открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана. Аллея, украшенная малыми архитектурными формами, растянулась от улицы Улы дала до монумента 25-летия Независимости РК.

В 2017 году в Атырау прошла церемония открытия памятной доски в доме видного общественного деятеля Казахстана, академика Национальной академии образования, обладателя ордена «Курмет» Галымжана Нурышева. Ученый жил здесь в 1995–2004 годах.

В 2018 году в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности был учрежден Национальный день домбры, который казахстанцы будут отмечать в первое воскресенье июля.

В 2019 году в Астане, во Дворце Независимости, прошла торжественная церемония инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

После принесения присяги и исполнения Государственного гимна Президенту были вручены удостоверение, нагрудный знак, штандарт Президента и орден «Алтын Кыран» (орден Золотого Орла, знак высшей степени отличия Республики Казахстан).

В 2019 году был создан Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, в состав которого вошли люди с независимым мышлением, имеющие свое мнение и способные доносить до власти свои идеи в правовом, конструктивном поле.

Основной целью деятельности Национального совета являются выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий и гражданского общества.

В 2021 году в целях дальнейшего развития культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а также презентации литературного и музыкального наследия Абая, Генеральное консульство Казахстана в Шанхае совместно с Шанхайской библиотекой провели первые в этом крупнейшем культурном и экономическом центре Китая Абаевские чтения.

Абаевские чтения позволили поближе познакомить китайскую аудиторию с произведениями великого казахского поэта, мыслителя и композитора и получили высокую оценку со стороны гостей мероприятия.

В 2024 году состоялся государственный визит Президента Республики Корея Юн Сок Еля в Казахстан. Страны подписали соглашение о сотрудничестве в области критических минералов, а также десятки других соглашений и меморандумов — договоренностей, которые открывают новые перспективы для стратегического партнерства, объединяя богатые ресурсы Казахстана с инновационными технологиями Южной Кореи.

В 2024 году на заседании маслихата Астаны члены ономастической комиссии из четырех вариантов («Сарайшык», «Туран», «Сауран» и «Жеруйык») выбрали вариант «Сарайшык» в качестве названия нового шестого района столицы.

В 2025 году МЦРИАП и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение, согласно которому Starlink обязуется соблюдать законодательство Республики Казахстан при предоставлении спутникового интернета на территории страны. Инициатива реализуется во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по сокращению цифрового разрыва между городом и селом и соответствует целям национального проекта «Доступный интернет».

В 2025 году в Атырауской области был обнаружен новый вид многолетнего растения, которому присвоено название «Астрагал Иванова» в честь известного ботаника, руководителя научной школы геоботаники в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова Всеволода Иванова. Открытие совершили сотрудники Астраханского государственного университета (АГУ) имени В. Н. Татищева совместно с коллегами из Западно-Казахстанского университета имени Махамбета Утемисова и Ботанического сада Уральского отделения РАН.

Это растение является эндемиком района Индерского соляного купола. Первый собранный гербарный образец хранится в научном гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Данные об образце внесены в международную базу ботанических данных.

Астрагал Иванова — многолетний полукустарник. Его высота не превышает 5–10 сантиметров. Соцветие — открытого розово-лососевого оттенка, длиной от 5 до 8 сантиметров. Плоды имеют форму округлого стручка, яйцевидные по строению, длиной от 12 до 20 миллиметров. Внутри плода имеется полость, в которой содержится около 25 семян.

На сегодняшний день известно около пяти тысяч видов растений, относящихся к семейству астрагаловых. Древние скифы называли астрагал «травой бессмертия». Это растение применяли в качестве средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку оно укрепляет иммунную систему, способную противостоять болезням.