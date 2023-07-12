12 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1951) родился– член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, президент Республиканского общественного фонда «Қаhармандар», заслуженный деятель Республики Казахстан, кандидат юридических наук.

Окончил Казахский государственный университет им.С.М. Кирова, юрист; Академию общественных наук при ЦК КПСС, политолог. Трудовая деятельность: грузчик-транспортировщик Алма-Атинской коврово-ткацкой фабрики (1971-1973); курьер Ленинского районного народного суда г.Алма-Ата (1973-1974); судебный исполнитель Октябрьского районного народного суда г.Алма-Ата (1974-1977); помощник прокурора Фрунзенского района г.Алма-Ата (1977-1980); народный судья Фрунзенского, Советского районных народных судов г.Алма-Ата (1980-1984); инструктор отделов административных органов Алма-Атинского обкома и ЦК Компартии Казахстана (1984-1986); слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС (г.Москва) (1986-1988); лектор, инструктор идеологического отдела ЦК Компартии Казахстана по вопросам национальных отношений (1988-1990); советник Президентского совета Казахской ССР (1990-1991); советник председателя Верховного Совета Республики Казахстан (1991-1992); судья Конституционного суда Республики Казахстан (1992-1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1996-1999); представитель Президента Республики Казахстан в Мажилисе Парламента Республики Казахстан (1999-2001); заместитель руководителя представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2001-2004); заместитель начальника департамента юстиции по Северо-Казахстанской области (2004-2005); заместитель руководителя представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2005-2008); заведующий сектором представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2008-2014). Заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан .

Награжден орденом «Құрмет». Удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

назад (1978) родилась- заместитель председателя правления АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева».

Окончила Казахский национальный университет им. аль Фараби; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел, международные отношения; Лондонскую школу экономики в рамках международной программы «Болашак», государственное управление и менеджмент.

Трудовая деятельность: сотрудник департамента консульской службы, управления информации и анализа МИД, работала в посольствах Казахстана в Южной Корее и Великобритании; директор департамента организации обучения и мониторинга АО «Центр международных программ»; руководитель представительств АО «KazakhInvest» и ОФ «Ұлттық аударма бюросы» в Великобритании; администратор программы «Болашак» АО «Центр международных программ»; президент Центра международных программ (2019-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

назад (1980) родился- советник управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, журналистика; Алматинский институт непрерывного образования, финансист.

Трудовая деятельность: работа в городской газете «Столичное обозрение»; ТРК «31 канал», ТРК «Шахар»; РТРК «Казахстан», АО «Хабар»; сотрудник департамента по связям с общественностью в инвестиционно-промышленной корпорации «TSC-group»; пресс-секретарь министра по инвестициям и развитию РК; советник акима Астаны; директор ТОО «Редакция газеты «Вечерняя Астана»; заместитель заведующего Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021); директор департамента по работе со СМИ АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2021-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

назад (1980) родился- заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Кустанайской области. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, экономист-менеджер (2002); Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, юриспруденция.

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник отдела криминологической экспертизы ЗАО «Институт законодательства Республики Казахстан» (2003-2005); экономист, начальник отдела в ТОО «Корпорация «АБК-Курылыс», ведущий и главный экономист, начальник отдела в ТОО «АБК Строительно-монтажное управление-3» г. Астаны (2005-2007); помощник председателя Совета директоров в АО «Билд Инвестментс групп» г. Астаны, начальник отдела в ТОО «BI GroupAlmaty», ТОО «АБК Пласт», управляющего директора по экономики и финансам в ТОО «Terra Plus.kz» (2007-2010); заместитель акима Тарановского района Костанайской области (2010-2012); аким Камыстинского района Костанайской области (2012-2013); руководитель Костанайского департамента государственного имущества и приватизации (2013-2016); руководитель департамента государственного имущества и приватизации г. Нур-Султана Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК» (2016-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019); Почетными грамотами Министерства финансов Республики Казахстан (2018), Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК (2019).

назад (1995) родилсядепутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Филология» (2017г.), обучился в Санкт-Петербургском государственном университете по программе академической мобильности (2018г.), получил степень магистра гуманитарных наук в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева (2019г.).

Трудовую деятельность начал интервьюером в Общественном Фонде «Сана» (2014-2015 гг.), был ответственным организатором в Астанинского городского филиала ОО «Народная партия Казахстана» (2016-2019гг.), был общественным помощником депутата Мажилиса Парламента РК (2018-2021гг.).

В 2019 г. – был преподавателем кафедры казахской и русской филологии Евразийского гуманитарного института им.А.К.Кусаинова г. Астаны.

С декабря 2019 по 2021 гг. был советником по вопросам молодежной политики Секретаря ЦК ОО «Народная партия Казахстана», ведущим экспертом отдела медиа сопровождения и издательской деятельности в Республиканском научном-практическом центре «Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В 2022 г. - работал учителем русского языка и литературы в ГКП на ПХВ «Школа-лицей №59» акимата г. Астаны. С июня 2022 по 2023 гг. был заместителем начальника организационного отдела центрального аппарата. С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам.

Является членом политического Совета и членом Бюро Народной партии Казахстана (2023 г.). Является членом Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК (с 2023г.). Награжден Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан К.Ж.Токаевым (2022г.).