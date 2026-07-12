12 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1951) родился КАСЫМОВ Сабыр Ахметжанулы – президент Республиканского общественного фонда «Қаhармандар», заслуженный деятель Республики Казахстан, кандидат юридических наук.

Фото: С. Қасымовтың жеке мұрағатынан

Окончил Казахский государственный университет им.С.М. Кирова, юрист; Академию общественных наук при ЦК КПСС, политолог.

Трудовая деятельность: грузчик-транспортировщик Алма-Атинской коврово-ткацкой фабрики (1971-1973); курьер Ленинского районного народного суда г.Алма-Ата (1973-1974); судебный исполнитель Октябрьского районного народного суда г.Алма-Ата (1974-1977); помощник прокурора Фрунзенского района г.Алма-Ата (1977-1980); народный судья Фрунзенского, Советского районных народных судов г.Алма-Ата (1980-1984); инструктор отделов административных органов Алма-Атинского обкома и ЦК Компартии Казахстана (1984-1986); слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС (г.Москва) (1986-1988); лектор, инструктор идеологического отдела ЦК Компартии Казахстана по вопросам национальных отношений (1988-1990); советник Президентского совета Казахской ССР (1990-1991); советник председателя Верховного Совета Республики Казахстан (1991-1992); судья Конституционного суда Республики Казахстан (1992-1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1996-1999); представитель Президента Республики Казахстан в Мажилисе Парламента Республики Казахстан (1999-2001); заместитель руководителя представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2001-2004); заместитель начальника департамента юстиции по Северо-Казахстанской области (2004-2005); заместитель руководителя представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2005-2008); заведующий сектором представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2008-2014); заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2014-2016); член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий (2020-2023).

Награжден орденом «Құрмет». Удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

57 лет назад (1969) родился ИСАТАЕВ Тимур Ризабекович – председатель Совета директоров АО «ForteBank».

Фото: пресс-служба ForteBank

Родился в Кокчетаве. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, специальность «Философ» (1991); Йельский университет, США (1993); Бизнес-школу ING-Bank, специальность «Магистр искусств» (экономика) (2001).

Трудовая деятельность: советник исполнительного директора МВФ (1993-1996); руководитель представительства «ING Barings» в Казахстане (1996-1999); менеджер, заместитель председателя правления ЗАО «ABN Amro Bank Kazakhstan» (1999-2001); первый заместитель председателя правления ОАО «Темирбанк» (04.2001-04.2003); заместитель председателя АО «АТФБанк» (05.2003-09.2003); исполняющий обязанности председателя, председатель правления АО «АТФБанк» (09.2003-07.2006); председатель совета директоров АО «АТФБанк» (07.2006-03.2008); генеральный директор ТОО «Verny Investments Holding» (09.2006-10.2008); генеральный директор ТОО «Verny Investments» (10.2008-10.2013); председатель Правления АО «Альянс Банк», АО «ForteBank» (2013-2015); член Совета директоров АО «ForteBank» (2015).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.

48 лет назад (1978) родилась КАРБОЗОВА Айнур Багдатовна – директор Фонда Булата Утемуратова.

Фото: avestnik.kz

Окончила Казахский национальный университет им. аль Фараби; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел, международные отношения; Лондонскую школу экономики в рамках международной программы «Болашак», государственное управление и менеджмент.

Трудовая деятельность: сотрудник департамента консульской службы, управления информации и анализа МИД, работала в посольствах Казахстана в Южной Корее и Великобритании; директор департамента организации обучения и мониторинга АО «Центр международных программ»; руководитель представительств АО «KazakhInvest» и ОФ «Ұлттық аударма бюросы» в Великобритании; администратор программы «Болашак» АО «Центр международных программ»; президент АО «Центр международных программ» (2019-2022); заместитель председателя правления Maqsut Narikbayev University (КАЗГЮУ) по стратегии и HR (2022-2025); независимый директор АО «Казахстанское агентство международного развития «KazAID» Министерства иностранных дел РК (2023).

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

46 лет назад (1980) родился ЖУМАБАЙУЛЫ Кайсар – заместитель заведующего Отдела по коммуникациям Администрации Президента РК.

Фото: Kazinform

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Журналистика»; Алматинский институт непрерывного образования, специальность «Финансист».

Трудовая деятельность: работа в городской газете «Столичное обозрение»; ТРК «31 канал», ТРК «Шахар»; РТРК «Казахстан», АО «Хабар»; сотрудник департамента по связям с общественностью в инвестиционно-промышленной корпорации «TSC-group»; пресс-секретарь министра по инвестициям и развитию РК; советник акима Астаны; директор ТОО «Редакция газеты «Вечерняя Астана»; заместитель заведующего Центра анализа и прогнозирования Администрации Президента РК (03.2019-04.2021); директор департамента по работе со СМИ АО «НК КТЖ» (04.2021-06.2022); советник Управляющего делами Президента РК (06.2022-01.2025).

На занимаемой должности с января 2025 года.

43 года назад (1983) родился КАСЫМЖАНОВ Канат Сакенович – генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».

Фото: Kazinform

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова; The University of Glasgow, Adam Smith Business School.

Трудовая деятельность: ассистент менеджера, менеджер по текущим кредитам, управления розничного кредитования АО «Казкоммерцбанк», филиал города Алматы (2004-2005); ведущий менеджер Департамента корпоративных отношений, головной филиал АО «Казкоммерцбанк», город Алматы (2005-2008); старший менеджер по работе с клиентами, АО «Народный Банк Казахстана», головной филиал, город Алматы (2008-2012); начальник управления клиентских отношений, АО «Народный Банк Казахстана», головной филиал, город Алматы (2012-2013); начальник Управления корпоративного бизнеса, АО «Евразийский банк», филиал город Астана (2013-2016); главный менеджер Международного финансового центра Астана, Офис по глобальным рынкам (2019); главный финансовый эксперт, ЧК CONSULT ENGINEERING GROUP LIMITED (Участник международного финансового центра Астана) (2019-2020); заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (2020-2022).

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

31 год назад (1995) родился СУНКАР Ислам Еркинулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: Акимат Актогайского района Павлодарской области

Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Филология» (2017); магистратуру в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева (2019).

Трудовая деятельность: интервьюер в Общественном Фонде «Сана» (2014-2015); ответственный организатор в Астанинском городском филиале ОО «Народная партия Казахстана» (2016-2019); общественный помощник депутата Мажилиса Парламента РК (2018-2021); преподаватель кафедры казахской и русской филологии Евразийского гуманитарного института им. А. К. Кусаинова г. Астаны (2019); советник по вопросам молодежной политики Секретаря ЦК ОО «Народная партия Казахстана»; ведущий эксперт отдела медиа сопровождения и издательской деятельности в Республиканском научном-практическом центре «Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан (2019-2021); учитель русского языка и литературы в ГКП на ПХВ «Школа-лицей №59» акимата г. Астаны (2022); заместитель начальника организационного отдела центрального аппарата Народной партии Казахстана (2022-2023).