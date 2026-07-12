12 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Этой профессии уже более 90 лет. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

День работников рыбного хозяйства в Казахстане

Официально утвержден в 2017 году (в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан постановило День работников рыбного хозяйства отмечать во второе воскресенье июля).

В этот праздник принимают поздравления работники рыбных хозяйств, профессиональные ловцы речной и морской рыбы, рыбаки-спортсмены, любители летней или зимней рыбалки.

СОБЫТИЯ

В 1838 году у реки Киыл в сражении с частями регулярной русской армии был убит Исатай Тайманов — один из предводителей восстания казахов.

В 1925 году был образован Союз писателей Казахстана. У истоков Союза писателей республики стояли выдающиеся государственные и общественные деятели, писатели — Сакен Сейфуллин и Беимбет Майлин.

В 1925 году вышел в свет сборник музыканта-этнографа, композитора, народного артиста КазССР Александра Затаевича «1000 песен казахского народа».

В 1960 году на базе сектора эстрады Государственной филармонии им. Джамбула было создано Казахское государственное гастрольно-концертное объединение «Казахконцерт», переименованное в 2006 году в филиал АО «Қазақ әуендері» — «Концертное объединение Казахконцерт». Основными видами деятельности объединения была популяризация музыкального наследия, пропаганда достижений театров, творческой деятельности музыкальных коллективов, ансамблей и солистов; обеспечение концертно-зрелищных мероприятий для всех слоев населения и регионов республики.

В 1993 году в Алматы шестью странами-учредителями и постоянными членами Организации — Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Туркменистаном, Турецкой Республикой и Республикой Узбекистан была основана Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), объединяющая тюркоязычные страны.

Основная цель организации — сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. В состав организации входят 14 участников: шесть из них — это сами основатели, а восемь — наблюдатели -Турецкая Республика Северного Кипра, Гагаузия (тюркская автономия в составе Молдовы), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва и Республика Хакасия.

В 2007 году на здании департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области была открыта памятная мемориальная доска генерал-майору Балгабаю Байжигитову. Почетный сотрудник КГБ-КНБ РК Балгабай Байжигитов являлся участником Второй мировой войны, прошел путь от рядового солдата до генерал-майора, от помощника оперуполномоченного до начальника областных органов КГБ. Он возглавлял управление КГБ по Актюбинской области в 1970–1985 годах. За боевые и трудовые заслуги был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, медалью «За боевые заслуги», дважды знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

В 2012 году был запущен новый маршрут контейнерных поездов, соединяющий четыре страны — Южную Корею, Китай, Казахстан и Узбекистан. Маршрут начинается в Южной Корее, затем следует китайский порт Циндао (провинция Шаньдун), проходит через международный переход «Алашанькоу-Достык» на казахстанско-китайской границе и заканчивается на станции Аблык (Узбекистан).

В 2012 году Международный координационный совет Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) включил первую казахстанскую заявку Коргалжынского государственного природного заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Коргалжын расположен в степной зоне Центрального Казахстана на перекрестке Центрально-Азиатско-Индийского и Сибирско-Восточно-Африканского миграционных путей перелетных птиц и является важным водно-болотным угодьем международного значения не только для Казахстана, но и для всей Азии.

В 2014 году в Павлодаре открылась монументальная скульптура выдающегося казахского воина Баян батыра (1714-1771). Бронзовое изваяние установлено в честь 300-летия со дня рождения батыра и стало данью памяти благодарных потомков человеку, защитившему казахский народ и родную землю от нашествия захватчиков.

В 2015 году в Санкт-Петербурге было создано общественное движение по поиску останков последнего казахского хана Кенесары Касымова и возвращению этой священной реликвии на историческую Родину. Одним из первых шагов в этом направлении стал проект документального кинорасследования «Кенесары. Путь к последнему хану» под руководством российского режиссера Александра Кащенко и лидера общественного движения Айжан Кенес. В основу картины положена история национально-освободительного восстания казахского народа в 1837–1847 годах под руководством Кенесары Касымова.

В 2017 году Lonely Planet — одно из самых больших и влиятельных издательств, специализирующихся на выпуске путеводителей, включило Астану в десятку самых невероятных мест в Азии, которые туристы обязаны посетить в 2017 году. Эксперты издательства поместили Астану, «мираж из стекла и стали в самом сердце бесконечной степи», на 5-е место рейтинга. Lonelyplanet.com пишет, что Астана, известная своими золотыми небоскребами, огромными площадями и пирамидой из матового стекла.

В 2017 году в грузинском городе Батуми прошел III международный турнир по шахматам Batumi Municipality Cup-2017, в котором юная казахстанская шахматистка Нурманова Алуа заняла первое место, не оставив шансов своим оппоненткам. Алуа одержала 6 побед и сделала 3 ничьи, не проиграв ни одной партии. В турнире приняли участие 375 участников из 19 стран.

В 2018 году в городе Сиань провинции Шэньси КНР открылась выставка «Наследие Великой Степи: шедевры ювелирного искусства» и фотовыставка «Сакральный Казахстан». В экспозицию выставки вошел не только «Алтын адам» («Золотой человек») в полном облачении, но и обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с руническими надписями, бляха в виде двух зеркально отраженных барсов, выполненная из золота в технике штамповки и рифления V–IV вв. до н. э., уникальные произведения ювелирного искусства, датируемые началом XV века (городище Сайрам Южного Казахстана), а также находки, обнаруженные в кургане Талды-II Центрального Казахстана (середина -вторая половина VII в. до н. э.). Основная часть представленных изделий выполнена из золота и принадлежит к памятникам скифо-сибирского звериного стиля.

В 2021 году в Тарбагатайском районе при раскопках кургана «Елеке Сазы» археологи обнаружили уникальные артефакты эпохи древних тюрков, среди которых большой интерес вызывают две золотые подвески с изображениями коронованных каганов на золотом троне. Справа и слева от трона изображены фигуры коленопреклоненных слуг. У персонажей четко просматриваются прическа (косички) и детали одежды. На одном из изображений можно увидеть черты лица кагана. Найденные материалы вызвали несомненный интерес у исследователей различных стран мира и научных центров, которые занимаются изучением различных аспектов истории и культуры тюркских этносов.

В 2021 году в Сербии 12-летний казахстанский шахматист Даниял Сапенов, набрав 8 очков из 9 возможных, завоевал первое место в международном турнире «Serbia Chess Open 2021» (среди любителей). В группе среди любителей принимали участие 194 шахматистов из 30 стран.

В 2022 году в Семее отметили 164-летие со дня рождения Шакарима Кудайбердиева. В Семее имя великого поэта носит центральный проспект в правобережной части города, в Центральном парке установлен памятник. Имя философа носит крупнейший вуз Семея, перед главным корпусом которого также установлен бюст Шакарима. Большая часть экспозиции государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Бөрілі» посвящена наследию этого философа. Здесь хранятся уникальные предметы, начиная от редких прижизненных фотографий и чемодана, в котором перевозили прах Шакарима, до произведений, изданных в начале XX века и после реабилитации имени поэта.

В 2023 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Закон направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе. В частности, закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов. Для применения положений закона они должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного Законом порога — 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка 100 млн долларов).

В 2023 году Приказом МВД утверждены новые Правила дорожного движения. Правила дорожного движения остались прежними. Несколько изменен пункт оформления дорожно-транспортного происшествия. Теперь предусматривается применение так называемого европейского протокола при незначительных авариях. Если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия. Также в правилах говорится о правах и обязанностях водителей, о запретах для пассажиров, указывается, как должны двигаться велосипеды и мопеды.

В 2024 году вышла в свет детская книга «Кто такой Джучи-хан?» Автором книги является Уларбек Далейулы. В книге описаны рождение и происхождение, отношение с отцом, а также роли Джучи в наступлении монголов на Запад, также его статус наследника. Большая часть его жизни прошло в степях Монголии и Казахстана (1184 — 1225).

В 2025 году фильм казахстанского режиссёра Асхата Кучинчерекова «Бауырына Салу» завоевал главную награду 23-го международного кинофестиваля Ischia Film Festival, который прошел на острове Искья в Италии. Лента одержала победу в номинации «Лучший полнометражный фильм». Фильм был снят при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино. Сюжет фильма рассказывает историю мальчика, который, согласно древней казахской традиции, воспитывается бабушкой. После её ухода из жизни ему приходится возвращаться к родителям и строить отношения, по сути, с чужими ему людьми в новой среде.