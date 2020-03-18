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12 интернет-ресурсов по продаже синтетических наркотиков закрыли в СКО

18 Марта 2020 12:55
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12 интернет-ресурсов по продаже синтетических наркотиков закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года полицейские и волонтеры закрасили 93 наркограффити, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, несмотря на ужесточение наказания, объявления с рекламой сайтов, реализующих запрещенные вещества, появляются регулярно.

«В прошлом году было закрашено 437 надписей, с начала января — 93. Часть сведений о новых надписях была получена через чат в WhatsApp, куда неравнодушные горожане направляли фото наркограффити с указанием адреса», - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.

До 11 января таких «художников» могли привлечь лишь к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Теперь появилась уголовная статья, предусматривающая ответственность за пропаганду наркотиков, распространение информации о местах и способах их приобретения. Авторов наркограффити ждёт лишение свободы на срок до трех лет.

С начала года по материалам североказахстанских полицейских заблокировано 12 веб-ресурсов, пресечена деятельность двух интернет-магазинов, реализующих запрещённые вещества, их организаторы взяты под стражу.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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