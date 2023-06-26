Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

12 иностранцев выдворили из страны в Костанайской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 21:33
12 иностранцев выдворили из страны в Костанайской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За первый этап ОПМ «Нелегал» в Костанайской области выдворены 12 иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Также за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по статье 517 КоАП РК привлечен 151 иностранец. По статье 518 КоАП РК «Несвоевременное уведомление ОВД о прибытии иностранца» привлечены 88 граждан РК. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы по ст. 519 КоАП РК к ответственности привлечены 20 работодателей.

Такие итоги оперативно-профилактического мероприятия подвели в ДП Костанайской области. Оно проходило с 19 по 25 июня и было направлено на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с ней.

В городах Костанай, Рудный и Тобыл сотрудниками миграционной службы совместно с участковыми инспекторами полиции выявлены группы лиц (5-10 граждан Узбекистана), которые незаконно осуществляли трудовую деятельность. Доставлены и помещены в приемник-распределитель 10 иностранных граждан (УП Костаная – 6, ОП Камыстинского района – 4).


Костанайская область   Борьба с преступностью  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК