12 иностранцев выдворили из страны в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За первый этап ОПМ «Нелегал» в Костанайской области выдворены 12 иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Также за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по статье 517 КоАП РК привлечен 151 иностранец. По статье 518 КоАП РК «Несвоевременное уведомление ОВД о прибытии иностранца» привлечены 88 граждан РК. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы по ст. 519 КоАП РК к ответственности привлечены 20 работодателей.

Такие итоги оперативно-профилактического мероприятия подвели в ДП Костанайской области. Оно проходило с 19 по 25 июня и было направлено на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с ней.

В городах Костанай, Рудный и Тобыл сотрудниками миграционной службы совместно с участковыми инспекторами полиции выявлены группы лиц (5-10 граждан Узбекистана), которые незаконно осуществляли трудовую деятельность. Доставлены и помещены в приемник-распределитель 10 иностранных граждан (УП Костаная – 6, ОП Камыстинского района – 4).