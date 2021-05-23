12 иностранцев выдворили из страны с начала года в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В миграционной полиции Северо-Казахстанской области пояснили, кто из иностранцев должен покинуть пределы страны до пятого июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в прошлом году было принято решение продлить разрешение на выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия документов, разрешающих пребывание в РК, истекли или истекают до 5 июня 2021 года. При пересечении государственной границы они не привлекались к административной ответственности. Указанный срок подходит к концу. Теперь этой категории иностранцев, при отсутствии законных оснований для дальнейшего пребывания в стране, следует выехать из РК до 5 июня.

Иностранцам с истекшим сроком пребывания, но при наличии законных оснований для дальнейшего пребывания, необходимо урегулировать правовой статус, оформив разрешение на временное проживание либо визу необходимой категории.

Гражданам других государств, находящимся на территории РК с целью воссоединения семьи, вновь нужно предоставить полный пакет документов из страны гражданства, включая справку, подтверждающую наличие либо отсутствие судимости.

Трудовым иммигрантам, находящимся на территории РК более одного года, необходимо покинуть территорию страны. И при повторном въезде обратится за оформлением первичных трудовых патентов и РВП.

Продление срока пребывания по деловым, частным или туристическим целям запрещено.

Иностранцы, систематически нарушающие законодательство РК, либо незаконно находящиеся в стране в течение длительного времени, будут привлечены к административной ответственности

За четыре месяца в регионе выдворили из страны 12 иностранцев, 70 - привлекли к административной ответственности.

Всего на территории области с начала года зарегистрировали более 1860 иностранцев.



