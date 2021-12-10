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12 иностранцев незаконно работали на стройке в Алматинской области

10 Декабря 2021 21:00
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12 иностранцев незаконно работали на стройке в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 12 иностранцев незаконно работали на стройке в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения и пресечения нелегальной миграции в период с 6 по 12 декабря на территории Алматинской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

Так, 10 декабря в ходе рейдового мероприятия сотрудники управления миграционной службы ДП Алматинской области совместно с сотрудниками УП Енбекшиказахского района в городе Есик на строительном объекте многоэтажных домов выявили 12 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешения на работу.

«Иностранных граждан привлекали к труду в качестве разнорабочих. По установленным нарушениям составлены административные материалы для дальнейшего направления в суд», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматинской области Эльмурат Нурсеитов.


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#Алматинская область   #МВД РК  
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