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12 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Карагандинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Февраля 2023, 21:07
12 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области установлены 12 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 20 февраля на территории Карагандинской области проходит ОПМ «Мигрант». Только за два дня мероприятия к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 75 иностранцев.

За предоставление жилья иностранцам – правонарушителям и несвоевременное информирование органов полиции об их прибытии привлечено 32 гражданина РК.

В результате проводимых рейдовых мероприятий выявлено пять фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов. На территории области миграционной службой Абайского района были выявлены 10 иностранных граждан, в отношении которых составлены административные протоколы по ст. 517 КоАП РК, материалы направлены в суд.

В Караганде выявлены два нарушителя, которые еще в декабре 2022 года должны были покинуть страну, однако остались в городе. Судом принято решение о выдворении.

Фото: polisia.kz


Карагандинская область   МВД РК   мигранты   Караганда  
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