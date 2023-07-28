12 граждан Нигерии и двое бразильцев незаконно работали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12 граждан Нигерии незаконно трудились в Казахстане. Их полицейские выявили в хостелах Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Рейды на предмет соблюдения миграционного законодательства РК направлены на предупреждение правонарушений и выявление каналов незаконной миграции.

«В течение недели к административной ответственности привлечено 50 граждан стран дальнего зарубежья и 165 из ближнего зарубежья. 104 иностранца водворены в приемник распределитель из-за отсутствия у них документов. Еще 22 иностранных граждан выдворены за пределы Республики Казахстан.

К административной ответственности привлечено 54 физических и юридических лиц, в том числе руководство одной из фирм, которая незаконно привлекала к трудовой деятельности двух граждан Бразилии», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Цель рейдовых мероприятий – поддержание общественного порядка, выявления нарушений правил пребывания в Республике Казахстан, выявление фактов незаконного привлечения к труду иностранцев, а также недопущение совершений гастрабайтерами преступлений и правонарушений.