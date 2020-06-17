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12 граждан Афганистана пытались нелегально попасть в Казахстан
17 Июня 2020 21:07
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ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом пограничной службы по Жамбылской области 17 июня задержаны 12 граждан Исламской Республики Афганистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
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Нарушители Государственной границы были замечены в ходе облета участка беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).
Задержанные следовали в пешем порядке из Кыргызской Республики в Республику Казахстан.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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