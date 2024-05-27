12 госзакупок на сумму 3,7 млрд тенге отменили в области Улытау

Органами прокуратуры области Ұлытау выявлены незаконные государственные закупки на сумму 3,7 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

Как показали результаты анализа, местными исполнительными органами при объявлении конкурсов соответствующие экспертизы не проводились, отсутствовала проектно-сметная документация и неправомерно предусматривались требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков.

К примеру, отделом экономики и финансов города Жезказган объявлены государственные закупки по содержанию автомобильных дорог на сумму 1,9 млрд тенге.

При этом в конкурсной документации заказчиком необоснованно предъявлены не предусмотренные законом квалификационные требования (в части соблюдения законодательства, не относящегося к предмету госзакупок).

Более того, в нарушение требований бюджетного законодательства заказчик планировал заключить договор на содержание городских автодорог сроком на 3 года.

Однако, такие работы не входят в перечень договоров, срок которых может превышать текущий финансовый год.

В другом случае, областным Центром психического здоровья Управления здравоохранения при закупках услуг по обеспечению питанием пациентов излишне выделены средства в размере 17,2 млн тенге.

По протестам прокуроров незаконные государственные закупки отменены, к дисциплинарной ответственности привлечено 9 должностных лиц, к административной – 17.

Данное направление надзорной деятельности находится на постоянном контроле прокуратуры области Ұлытау.