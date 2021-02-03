12 городов и районов Павлодарской области находятся в «красной» зоне по коронавирусу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарском областном акимате состоялось очередное аппаратное совещание в режиме видеоконференцсвязи, где о мерах по улучшению эпидситуации рассказали акимы городов и районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Батырбек Алиев, 12 городов и районов области находятся в «красной» зоне по коронавирусу. В «желтую» зону перешел Майский район.

«Увеличился недельный прирост заболеваемости КВИ в Актогайском районе в 5,6 раза, в Баянаульском районе - в 4 раза и в Успенском районе - с 9,5 до 12,4. Баянаульский район вошел в «красную» зону», - сообщил Батырбек Алиев.

Акимы городов и районов рассказали, какие меры принимаются на местах для недопущения роста заболеваемости COVID-19. К примеру, в Аксу на городские маршруты дополнительно вышли 10 автобусов, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте. В магазинах, салонах и других местах, где горожанам предоставляют услуги, рекомендуют устанавливать бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха.

В районах области установлены мобильные и стационарные санитарные посты. В районе Теренколь въезд и выезд ограничили сразу в трех населенных пунктах, в том числе в райцентре. Как отметил и. о. главы района Нурболат Макашев, на сегодня удалось снизить автомобильный поток на 46%.

«Необходимые меры принимаются, сегодня главное - контролировать их надлежащую реализацию, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Необходимо также отслеживать эффективность работы мониторинговых групп».

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля, Павлодарская область находится в «красной» зоне. В целом по области установлено 20 санитарных постов. 1 февраля 2021 года в регион поступила в количестве 1200 доз первая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).





Следующей темой обсуждения на аппаратном совещании стало использование государственного языка в госорганах региона. О состоянии соблюдения профильного законодательства рассказала руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Самал Бегалинова.

«Проведен мониторинг сайтов областных управлений, городских и районных акиматов на предмет соответствия законодательству о языках, - сообщила глава ведомства. - Первым руководителям направлены рекомендации по устранению недостатков. В частности, на главной странице сайта акимата района Аккулы доступна информация только на русском языке. Или название отдела строительства, архитектуры и городского строительства также отражено лишь на русском языке. Аналогичная ситуация и с описанием биографий акимов нескольких асельских округов Павлодарского района - доступна только русскоязычная версия».

За последние три года 1010 госслужащих региона прошли курсы казахского языка. Аким области поставил вопрос о качестве этих курсов, которые организуют в 34 частных центрах.

«Популяризировать государственный язык - общая задача всех государственных служащих, - сказал Абылкаир Скаков. - В первую очередь нам необходимо начинать с себя. Все первые руководители должны подавать пример своим коллегам, используя казахский язык в работе и повседневной жизни».

Аким области поручил в течение 10 дней проанализировать эффективность применяемой в регионе системы обучения государственному языку, а также внести действенные предложения для недопущения нарушений языкового законодательства в госорганах.



