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12 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Февраля 2023, 08:00
12 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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75 лет назад (1948-2007) родился КВЯТКОВСКИЙ Олег Вадимович - известный казахстанский журналист, лауреат премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

Уроженец Красноярского края (РФ). Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Советская Чукотка» (1969-1970); корреспондент газеты «Ленинская смена» (1971-1974); корреспондент газеты «Казахстанская правда» (1974-1979); собственный корреспондент «Строительной газеты» по Дальнему Востоку (1979-1982); собственный корреспондент газеты «Труд» в Туркмении (1982-1985); собственный корреспондент газеты «Труд» в Казахстане (1985-1999); генеральный директор рекламного агентства «Караван-Эдвертайзинг» (1993-1996); заместитель редактора газеты «Караван-блиц» (1996); главный редактор газеты «Караван»; (1999); директор ТОО «Труд-Казахстан» (1999-2001); исполнительный директор ТРК «31 канал» (2001-2002); главный редактор газеты «Столичная жизнь» (2002-2005); президент АО «РГ «Казахстанская правда» (2005-2007).

Автор книг, ряда публикаций в прессе, сценария двенадцати документальных фильмов, многих очерков и документальных повестей, публицистических репортажей из Вьетнама, Афганистана, США и других стран мира.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Ветеран труда», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»; знаком «Отличник погранвойск СССР» I, II ст., Почетным знаком ЦК ВЛКСМ.

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72 года назад (1951) родился ЕРМАНОВ Журсин Молдашевич- председатель правления Международного союза акынов-импровизаторов, поэт, журналист.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби; высшую партийную школу в Алматы.

Трудовая деятельность: главный редактор Жезказганского областного телеканала, Гостелерадио Казахской ССР (1972-1980); и.о. главного редактора Казахского республиканского телеканала (1983-1992); руководил отделами газеты «Қазақ әдебиеті» и журнала «Жұлдыз» (1992-1994); первый заместитель главного редактора газеты «Қазақ мемлекеті», главный редактор газеты «Крылья Казахстана» (1994-1996); генеральный директор Казахского радио и национального телеканала «Қазақстан» (2006-2010); советник председателя правления АО «РТРК «Казахстан»; директор Республиканского книжного музея (2013-2016).

Дважды лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Мукагали Макатаева награжден орденом «Құрмет». В течение тридцати лет активно пропагандирует искусство айтыса на республиканских телеканалах. Является членом правления Союза писателей Казахстана.

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60 лет назад (1963) родился АЛТАЙ Аскар (АЛПЫСБАЙ Аскар Кумарулы) - член Союза писателей Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш», премии имени Т. Айбергенова.

Родился в г. Зайсане Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1984).

Трудовая деятельность: корреспондент Куртинской районной газеты «Шұғыла» (Алматинская область), младший научный сотрудник Дома-музея С. Муканова, ответственный редактор, заведующий отделом канала «Алатау» на Казахском телевидении; редактор, заведующий отделом литературной критики журнала «Жұлдыз» (1989-1994); заместитель главного редактора информационного агентства «Ер Даулет» (1994-1995); заместитель главного редактора, главный редактор журнала «Финансы» МФ РК (1995-1998); ведущий редактор издательства «Атамұра» (1998-2004); генеральный директор издательства «Арда» (с 2004 года).

Автор более тридцати рассказов и повестей. Его произведения были опубликованы в Англии, Турции, Китае и России. Книга писателя «Қызыл бөлтірік» завоевала главный приз Международного фонда Сороса.

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58 лет назад (1965) родился КАМАЛЕТДИНОВ Султан Буркутбаевич - заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Родился в Астраханской области (РФ). Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище (1986); Военную академию бронетанковых войск (1997); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2010).

Трудовая деятельность: начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир танкового батальона, танкового полка, начальник штаба - заместитель командира механизированной дивизии, командир механизированной бригады гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ (1986-2005); заместитель начальника штаба управления командующего войсками регионального командования «Восток» (2006-2008); заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке (01.2008-08.2008); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2010-2012); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Астана» (2012-2013); командующий войсками регионального командования «Астана» (2013-2016); первый заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками ВС МО РК (2016-2019); начальник Национального университета обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

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51 год назад (1972) родился КАСКИН Тлеген Тулегенович - член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Курганскую академию сельского хозяйства, экономист (1994); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2000).

Трудовая деятельность: слесарь Соколовского райпищекомбината (1987); старший, ведущий специалист Соколовского филиала КАБ «Игілік-банк» (1994-1995); председатель Комитета по экономике Соколовского района (1995-1997); председатель Комитета по малому и среднему бизнесу Кзылжарского района (1997-1998); слушатель академии (1998-2000); главный инспектор аппарата акима Северо-Казахстанской области (2000-2001); заместитель начальника управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы СКО (2001-2003); начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области (2003-2004); аким Аккайынского района СКО (2004-2006); руководитель аппарата акима СКО (2006-2008); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2008-2010); начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель Дисциплинарного совета в Северо-Казахстанской области (2010-2013); начальник департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы г. Астаны - председатель Дисциплинарного совета по г. Астане Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2013-2014); заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астане - председатель Дисциплинарного совета (2014-2015); руководитель департамента - председатель Совета по этике Министерства по делам государственной службы РК по г. Астане (01.2016-10.2016); руководитель департамента - председатель Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астане (2016-2018); председатель Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области (2018-2022).

На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

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46 лет назад (1977) родился АБУБАКИРОВ Каныш Асанханович - начальник Главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан (1998); Национальный университет обороны (2005), факультет Генерального штаба Национального университета обороны по специальности «Военное и государственное управление» (2015).

Трудовая деятельность: командир разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части № 32363 (1998-1999); командир роты тяжелых пулеметов войсковой части № 32363 (1999-2001); заместитель командира десантно-штурмового батальона войсковой части № 32363 (2001-2006); начальник штаба - заместитель командира войсковой части № 61993 (2006-2009); командир войсковой части № 22750 (02.2009-09.2009); командир войсковой части № 25744 (2009-2012); командир войсковой части № 61993 (2012-2015); заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК (2015-2016); начальник штаба - первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2016-2017); командующий войсками регионального командования «Запад» (2017-2019); командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС РУ (2019-2021).

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст.; медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

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44 года назад (1979) родилась БЕКБАЕВА Майя Толегеновна - известный казахстанский журналист, продюсер и автор более сотни документальных фильмов.

Родилась в г. Семипалатинске Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби, факультет международной журналистики.

Трудовая деятельность: журналист, ведущий службы новостей телеканала «Шахар», г. Алматы (2000-2005); журналист, шеф-редактор телеканала «Таң» (2005-2009); сотрудник телекорпорации «Казахстан», г. Астана (2009-2011); ведущая новостей и аналитической программы «Другими словами», ток-шоу «ВЫХОД есть!» на телеканале «Седьмой канал» (2012-2016); ведущая ряда программ на телеканалах Агентства «Хабар» (2016-2019); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2020-2022). Директор телеканала «Qazaq TV» (2019-2022). Автор проекта «Наша история» на телеканале Jibek Joly.


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