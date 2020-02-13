12 эвакуированных из Уханя казахстанцев проходят лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 из эвакуированных из Уханя 83 казахстанцев проходят лечение от ОРВИ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицинские учреждения продолжают следить за состоянием здоровья граждан, возвращенных на родину из Китая. Всего проверяются 24 154 человек. 15 878 уже вышли из мониторинга. За последние 14 дней 8 276 человек прошли осмотр, 1 609 человек были взяты на медицинский учет. В целом, 13 февраля повысилась температура у 151 гражданина, которые поступили с признаками ОРВИ в больницу. 131 человек был выписан из больницы. 20 человек все еще находятся в больнице. Состояние пациентов хорошее», - сказал Д. Ахметшарип.

По его словам, из эвакуированных 83 граждан 12 проходят лечение от ОРВИ. Кроме того, было отмечено, что состояние эвакуированных из Уханя пяти граждан Белоруссии и одного гражданина Армении - удовлетворительное.



