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12 эвакуированных из Уханя казахстанцев проходят лечение

13 Февраля 2020 17:02
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12 эвакуированных из Уханя казахстанцев проходят лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 из эвакуированных из Уханя 83 казахстанцев проходят лечение от ОРВИ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Медицинские учреждения продолжают следить за состоянием здоровья граждан, возвращенных на родину из Китая. Всего проверяются 24 154 человек. 15 878 уже вышли из мониторинга. За последние 14 дней 8 276 человек прошли осмотр, 1 609 человек были взяты на медицинский учет. В целом, 13 февраля повысилась температура у 151 гражданина, которые поступили с признаками ОРВИ в больницу. 131 человек был выписан из больницы. 20 человек все еще находятся в больнице. Состояние пациентов хорошее», - сказал Д. Ахметшарип.

По его словам, из эвакуированных 83 граждан 12 проходят лечение от ОРВИ. Кроме того, было отмечено, что состояние эвакуированных из Уханя пяти граждан Белоруссии и одного гражданина Армении - удовлетворительное.



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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Серик Сабеков

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