12 ДТП совершили пьяные водители в 2021 году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков рассказал о происшедших ДТП в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно анализу аварийности по итогам 8 месяцев текущего года, отмечается рост количества ДТП, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 47,9%, травмированных - на 34,6%, погибших - на 5,6%. Однако, анализируя аварийность на фоне ограничения движения транспорта и самоизоляции населения в 2020 году в период пандемии, а также в период режима ЧС в начале 2020 года, отмечается снижение в сравнении с аналогичным периодом 2018-2018 гг, стабильное ежегодное снижение ДТП и пострадавших в них», - сказал Елжан Чупеков на брифинге в ДП.

По его словам, общий коэффициент аварийности из расчета количества погибших на 100 тысяч населения составляет 1,7.

«Согласно анализу, по вине водителей произошло 76 происшествий, в том числе 12 фактов по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Если рассматривать ДТП по категориям транспортных средств: легковой транспорт – 236 фактов, грузовой – 11, автобусы (в основном это регулярные маршруты) – 6 фактов. По причинам ДТП допущенная водителями аварийная статистика выглядит следующим образом: нарушение правил маневрирования – 50, нарушение правил проезда перекрестка – 49, нарушение дистанции и бокового интервала – 47, проезд нерегулируемого пешеходного перехода – 39 фактов, проезд регулируемого пешеходного перехода – 27», - отметил спикер.

По вине пешеходов - 87 ДТП, переход пешеходом в неустановленном месте – 76, выход на запрещающий сигнал светофора – 8.

«Соответственно, 24% приходится на долю пешеходов. По вине велосипедистов произошло 6 ДТП. По видам ДТП делятся следующим образом: наезд на пешехода – 163 факта, попутное столкновение – 48, лобовое столкновение – 45, наезд на препятствие – 12, наезд на велосипедистов – 18 фактов, наезд на стоящий транспорт – 9», - заключил Е. Чупеков.