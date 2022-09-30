12 ДТП из-за скота произошли в Жамбылской области в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области принимают меры, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники Меркенского отдела полиции совместно с представителями АО НК «Казавтожол» раздали владельцам нескольких крестьянских хозяйств Меркенского района 150 светоотражающих лент. Эти хозяйства расположены вблизи автомагистралей областного и республиканского значения, и зачастую оставленный без присмотра скот становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

«Светоотражающая лента наклеивается на сельскохозяйственный скот, и так водители смогут увидеть животное в вечернее и ночное время суток. Через этот район проходит трасса республиканского значения «Западная Европа – Западный Китай», здесь часто пасутся домашние животные и нередко случаются автоаварии из-за скота, свободно гуляющего по дорогам. Эта мера поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, обеспечит безопасность дорожного движения», - сообщил первый заместитель начальника Меркенского районного отдела полиции подполковник полиции Алмас Копбаев.

«Такая практика положительно зарекомендовала себя за рубежом, - отмечают в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Анализ показывает, что основная доля дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота приходится на темное время суток, когда водители, двигающиеся на скорости, не в состоянии увидеть внезапно выбежавшее на дорогу животное. В таких случаях своевременно отреагировать и предотвратить аварию поможет использование светоотражающих элементов. Кроме того, такие ленты помогут в поиске скота в ночное время».

С начала 2022 года в регионе зарегистрировано 12 ДТП с участием скота. Три человека погибли, 18 получили травмы.