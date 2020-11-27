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12 членов Нацсовета вошли в партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса - Ерлан Карин

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Ноября 2020, 16:36
12 членов Нацсовета вошли в партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентские инициативы – Национальный совет общественного доверия и Президентский молодежный кадровый резерв – стали платформами для выдвижения новых лиц в системе госуправления. Так считает помощник Президента РК Ерлан Карин.

«12 членов Нацсовета вошли в состав партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК: Толеутай Рахимбеков и Куат Даурен - от партии «Ауыл», Дания Еспаева и Иса Казыбек - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», Жамбыл Ахметбеков - от Народной партии Казахстана. Целый ряд представителей Нацсовета пополнили партийный список партии «Nur Otan»: Саясат Нурбек, Канат Нуров, Бакытбек Смагул, Берик Абдыгалиулы, Ерлан Саиров, Айдос Сарым и Бекболат Тлеухан», - написал Ерлан Карин в Telegram.
По его информации, ранее некоторые члены Нацсовета были рекрутированы на высокие позиции в государственные органы. Багдат Мусин был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Шынгыс Мукан – первым заместителем акима города Шымкента, Берик Абдыгалиулы – акимом Улытауского района Карагандинской области, а Максим Рожин стал советником министра информации и общественного развития, Эмин Аскеров - внештатным советником министра труда и социальной защиты населения.
«Президентский молодежный кадровый резерв также на деле демонстрирует свою эффективность в качестве социального лифта для продвижения молодых и квалифицированных кадров. В число кандидатов по партийному списку от партии «Nur Otan» вошли резервисты – Расул Медетов, Тилектес Адамбеков и Зульфия Сулейменова. В целом, из 300 резервистов в настоящее время 166 человек трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственных предприятиях», - отметил Ерлан Карин.


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