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12 человек выздоровели от КВИ
15 Июня 2020 22:05
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город Нур-Султан - 8,
Жамбылская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9388:
г. Нур-Султан – 2001
г. Алматы – 2075
г. Шымкент – 489
Акмолинская область – 158
Актюбинская область – 272
Алматинская область – 357
Атырауская область – 985
Восточно-Казахстанская область – 113
Жамбылская область – 317
Западно-Казахстанская область – 566
Карагандинская область – 665
Костанайская область – 184
Кызылординская область – 442
Мангистауская область – 251
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 50
Туркестанская область – 275
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