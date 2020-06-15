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12 человек выздоровели от КВИ

15 Июня 2020 22:05
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12 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 8,

Жамбылская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9388:

г. Нур-Султан – 2001

г. Алматы – 2075

г. Шымкент – 489

Акмолинская область – 158

Актюбинская область – 272

Алматинская область – 357

Атырауская область – 985

Восточно-Казахстанская область – 113

Жамбылская область – 317

Западно-Казахстанская область – 566

Карагандинская область – 665

Костанайская область – 184

Кызылординская область – 442

Мангистауская область – 251

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 50

Туркестанская область – 275

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