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    13:05, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    12 человек выдворили из Казахстана в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 12 человек выдворили из страны в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 7 по 16 июня на территории Актюбинской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятия «Мигрант». Основная цель мероприятия – пресечение каналов незаконной миграции, выявление иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью, выявление фактов незаконного пересечения границы, их организаторов, и неоднократного нарушения правил использования иностранной силы.


    По итогам первого дня мероприятия за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности всего – 61 лиц, в том числе 39 иностранцев и 22 граждан Республики Казахстан. Выдворено за пределы Республики Казахстан – 12 иностранцев, один из них гражданин КНР.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Актюбинская область
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