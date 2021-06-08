12 человек выдворили из Казахстана в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 12 человек выдворили из страны в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 7 по 16 июня на территории Актюбинской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятия «Мигрант». Основная цель мероприятия – пресечение каналов незаконной миграции, выявление иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью, выявление фактов незаконного пересечения границы, их организаторов, и неоднократного нарушения правил использования иностранной силы.





По итогам первого дня мероприятия за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности всего – 61 лиц, в том числе 39 иностранцев и 22 граждан Республики Казахстан. Выдворено за пределы Республики Казахстан – 12 иностранцев, один из них гражданин КНР.

