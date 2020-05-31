+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 20 °С
USD 411.54 EUR 458.13
RUB 5.84 CNY 57.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

12 человек вернулись в Алматинскую область с Тенгиза

31 Мая 2020 22:53
Поделиться:
12 человек вернулись в Алматинскую область с Тенгиза

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинскую область вернулись ещё 12 человек с месторождения Тенгиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение двух дней они пробудут на карантине в одной из зон отдыха города Капшагая. Если взятые у них анализы на коронавирусную инфекцию покажут отрицательный результат, то они благополучно разъедутся по домам», - сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Напомним, на Тенгизском нефтегазовом месторождении, разрабатываемом на западе Казахстана, были выявлены очаги распространения коронавирусной инфекции. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Атырауская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив