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12 человек вернулись в Алматинскую область с Тенгиза
31 Мая 2020 22:53
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинскую область вернулись ещё 12 человек с месторождения Тенгиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В течение двух дней они пробудут на карантине в одной из зон отдыха города Капшагая. Если взятые у них анализы на коронавирусную инфекцию покажут отрицательный результат, то они благополучно разъедутся по домам», - сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.
Напомним, на Тенгизском нефтегазовом месторождении, разрабатываемом на западе Казахстана, были выявлены очаги распространения коронавирусной инфекции. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры.
Ключевые слова: Алматинская область, Атырауская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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