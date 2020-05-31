12 человек вернулись в Алматинскую область с Тенгиза

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинскую область вернулись ещё 12 человек с месторождения Тенгиз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение двух дней они пробудут на карантине в одной из зон отдыха города Капшагая. Если взятые у них анализы на коронавирусную инфекцию покажут отрицательный результат, то они благополучно разъедутся по домам», - сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Напомним, на Тенгизском нефтегазовом месторождении, разрабатываемом на западе Казахстана, были выявлены очаги распространения коронавирусной инфекции. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры.