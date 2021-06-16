РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:43, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    12 человек вернули в тюрьму после условно-досрочного освобождения в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года 12 условно-досрочно освобождённых вернули в места лишения свободы. Еще три материала находятся в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, каждый случай возврата «за решетку» - итог систематических нарушений обязательств, антиобщественного поведения, нарушения покоя соседей.

    «Условно-досрочное освобождение — это доверие, которое государство оказывает осуждённому. К сожалению, его ценят не все. В заключении стараются показать, что встали на путь исправления, но, получив шанс вернуться к нормальной жизни, демонстрируют пренебрежение к требованиям закона, становятся источником тревоги для окружающих. Итог может быть только один — сбор материала и направление в суд представления об отмене УДО», - сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

    В качестве примера полицейские приводят 44-летнюю горожанку, которая, отбыв большую часть срока за тяжкое преступление, не отмечалась в органах внутренних дел, отсутствовала дома в ночное время, допускала другие правонарушения. Устроила пьяный дебош и её сожитель обратился к участковому. Суд постановил вернуть женщину в места лишения свободы на оставшуюся часть срока.

    Всего в Петропавловске состоят на учете 125 условно-досрочно освобождённых.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!