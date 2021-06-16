12 человек вернули в тюрьму после условно-досрочного освобождения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года 12 условно-досрочно освобождённых вернули в места лишения свободы. Еще три материала находятся в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, каждый случай возврата «за решетку» - итог систематических нарушений обязательств, антиобщественного поведения, нарушения покоя соседей.

«Условно-досрочное освобождение — это доверие, которое государство оказывает осуждённому. К сожалению, его ценят не все. В заключении стараются показать, что встали на путь исправления, но, получив шанс вернуться к нормальной жизни, демонстрируют пренебрежение к требованиям закона, становятся источником тревоги для окружающих. Итог может быть только один — сбор материала и направление в суд представления об отмене УДО», - сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

В качестве примера полицейские приводят 44-летнюю горожанку, которая, отбыв большую часть срока за тяжкое преступление, не отмечалась в органах внутренних дел, отсутствовала дома в ночное время, допускала другие правонарушения. Устроила пьяный дебош и её сожитель обратился к участковому. Суд постановил вернуть женщину в места лишения свободы на оставшуюся часть срока.

Всего в Петропавловске состоят на учете 125 условно-досрочно освобождённых.