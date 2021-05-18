12 человек спасли при пожаре в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске минувшей ночью произошел пожар по улице Кайсенова. В жилом многоквартирном доме в подъезде в электрощитовых 3-го и 4-го этажей горели сгораемые детали приборов учета электроэнергии, автоматов защиты от перегрузки электросети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«Пожарными подразделениями, прибывшими оперативно на место происшествия, было создано 4 звена газодымозащитной службы и эвакуированы 36 человек, из них 8 детей. Из зоны задымления с помощью кислородных масок спасены 12 человек из них 4 детей. Огонь ликвидирован на площади 4 кв. м. Всего в тушении было задействовано 29 личного состава и 7 единиц техники. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования», - рассказали в ДЧС.

Как отметили в ведомстве, это уже второй случай возгорания в электрощитовой в этом же доме. 12 мая пожар с эвакуацией жителей произошел по той же причине.



