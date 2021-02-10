12 человек спасли подразделения ДЧС Карагандинской области за сутки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки 8 февраля подразделениями ДЧС области осуществлено 17 выездов на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. В ходе которых спасено 12 человек, из них 6 детей и эвакуировано 3 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

8 февраля в 17:42 в Караганде по ул. Серпін произошло горение деревянный обрешетки кровли, наружной стены и внутренней перегородки жилого дома на общей площади 30 кв.м. Пожар был ликвидирован в 18:10. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей и дымоходов.

В 18:45 часов по улице С.Сейфуллина города Балхаш произошел пожар в 4-х этажном жилом доме. В квартире на 1-м этаже произошло горение домашних вещей и мебели на общей площади 10 кв.м. В ходе тушения пожара сотрудниками ДЧС из квартир подъезда при помощи спасательных колпаков спасено 5 человек из них трое детей, по автолестнице 1 человек, по лестничному маршу эвакуировано 3 человека. В результате отравления угарным газом 3 человека и один ребенок госпитализированы в больницу.

В этот же день в 22:38 в городе Жезказган, на Бульваре Ғарышкерлер произошло горение салона и сгораемых частей в моторном отсеке автомобили на общей площади 3 кв.м. Пожар ликвидирован в 22:54. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

9 февраля в 05:18 в городе Сарань на территории ТОО «MINING RESOURS» произошло горение металлического вагончика на общей площади 20 кв.м. Пожар был ликвидирован в 06:14. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей и дымоходов.

Помимо пожаров сотрудники ДЧС области спасали людей на автотрассах и в квартирах.

8 февраля в 14:00 часов на автодороге «Кызылорда-Жезказган» в 35 км от города Жезказган силами ДЧС из технически неисправного автобуса спасено 2 человека и были доставлены на городской автовокзал. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

В городе Сатпаев по улице Абая сотрудники ДЧС по лестничной палке через окно проникли в квартиру, открыли входную дверь и спасли 75-летнего мужчину.

Также, 8 февраля в Караганде в 18 микрорайоне сотрудники ДЧС по трехколенной лестнице через окно проникли в квартиру, открыли входную дверь и спасли ребенка 2018 г.р. Ребенок в медицинской помощи не нуждался. Аналогичная операция была проведена и в городе Сатпаев. Там спасатели оказали помощь 12 летнему ребенку, сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.