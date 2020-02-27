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12 человек спасли из снежного плена в Актюбинской области

27 Февраля 2020 22:07
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12 человек спасли из снежного плена в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Актюбинского гарнизона совместно с сотрудниками военной автомобильной полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям вызволили из снежного плена 12 человек, среди которых женщина и ребенок. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к начальнику Актюбинского гарнизона полковнику Руслану Утепову с просьбой оказать помощь в вызволении из снежных заносов автомобилей, застрявших на трассе Алга-Карабулак. Для проведения спасательной операции были выделены личный состав и специальная техника.

На семнадцатом километре трассы Алга-Карабулак были обнаружены внедорожник и вахтовый Камаз, съехавшие с трассы в кювет. В них находились 12 человек, следовавших из аула Амангельды в город Алга, несмотря на штормовое предупреждение.


К моменту прибытия группы спасения, вахтовики провели на трассе более 5 часов. Попытки выбраться из снежного заноса самостоятельно не увенчались успехом. С применением многоцелевого тягача МТЛБ вахтовый Камаз и внедорожник были вытащены на трассу.

«Мы убедились, что автомобили могут ехать своим ходом, среди пассажиров нет пострадавших, и поехали дальше, так как, по словам водителей автомобилей, в семи километрах от места происшествия застрял еще один автомобиль со стариками и детьми, но они, к счастью, выбрались из кювета самостоятельно», - рассказал заместитель командира первого мотострелкового батальона по матери ально-техническому обеспечению майор Канатбек Шаймерденов.


Военнослужащим, майору Канатбеку Шаймерденову, рядовому по контракту Асету Тулебаеву и старшему сержанту Болату Бегежанову, принимавшим участие в спасательной операции, объявлена благодарность от имени акима и начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Алгинского района.


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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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