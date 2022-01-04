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12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

4 Января 2022 09:35
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12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки 2 января в Казахстане зарегистрировано 8 умерших от коронавирусной инфекции и 4 от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

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Опубликованы также данные по регионам.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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