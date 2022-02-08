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12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
8 Февраля 2022 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от COVID-19 и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
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По данным на 5 февраля, за сутки в Казахстане зарегистрировано 9 умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+) и 3 летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные по регионам.
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