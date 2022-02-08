12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от COVID-19 и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным на 5 февраля, за сутки в Казахстане зарегистрировано 9 умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+) и 3 летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные по регионам.



