12 человек скончались из-за коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 21 января в Казахстане зарегистрировано 12 умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Министерства здравоохранения, летальных исходов пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-) не зарегистрировано.