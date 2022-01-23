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12 человек скончались из-за коронавируса за сутки в Казахстане
23 Января 2022 09:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 21 января в Казахстане зарегистрировано 12 умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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По данным Министерства здравоохранения, летальных исходов пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-) не зарегистрировано.
Опубликованы также данные в разрезе регионов.
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