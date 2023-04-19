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12 человек прошли курсы профессиональных приемных родителей в Акмолинской области

19 Апреля 2023, 11:42
12 человек прошли курсы профессиональных приемных родителей в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместителем акима Акмолинской области Алтынай Амреновой проведено совещание с общественным фондом «АНА ҮЙІ», уполномоченным по правам ребенка, представителями государственных органов, акиматами районов и городов, где были обсуждены основные ключевые моменты по внедрению пилотного проекта в регионе, передает МИА «Казинформ».

По информации управления образования совместно со специалистами органов опеки и попечительства сформированы и отработаны списки кандидатов, составлены графики прохождения обучения в Школе приемных родителей и проведения психологической диагностики.

«Главная идея нашего совместного проекта предотвратить попадание ребенка в интернатное учреждение и возможность оказания ему и его семье квалифицированной помощи - психологической, педагогической, медицинской, юридической, материальной», - отметила заместитель директора по развитию Общественного фонда «АНА ҮЙІ» координатор проекта Ирина Дуйсенеева.

На сегодня курсы прошли 12 родителей, до конца апреля согласно графика оставшиеся 3 кандидата пройдут психологическую диагностику, после которого планируется заключение договоров.

«От того насколько успешно пройдет реализация пилота в регионе, зависит будущее наших детей и всего проекта. Поэтому сейчас необходимо усилить межведомственное взаимодействие всех заинтересованных государственных органов», - подчеркнула заместитель акима области Алтынай Амренова.

Напомним, что между акиматом Акмолинской области, Министерством просвещения и Общественным фондом «АНА ҮЙІ» подписан трёхсторонний Меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках которого и реализуется пилотный проект.


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