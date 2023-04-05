12 человек пострадали от укусов скорпионов в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 12 человек за три месяца покусали скорпионы в Шымкенте. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Скорпионы заползают в дома людей несмотря на то, что погода в городе прохладная, хотя пик их активности приходится на лето. Врачи советуют быть бдительными.

В городской токсикологии рассказали, что за три месяца этого года к ним обратились 12 пострадавших от укусов скорпионов. Одного из укушенных пришлось госпитализировать, так как боль была невыносимая. По словам врачей, горожанам стоит быть внимательнее. Скорпионы чаще всего обитают в частных домах и любят темные места. Взрослым здоровым людям укус принесет лишь боль, но их яд опасен для детей и пожилых людей с хроническими заболеваниями.

«Укус представляет опасность для тех, у кого есть артериальное давление, сердечное заболевание и для маленьких детей. Если скорпион укусил нужно выпить обезболивающее, любой анальгетик, который есть дома, наложить на место укуса полуспиртовой компресс, разведенный. Если есть необходимость вызвать скорую помощь», - говорит врач-токсиколог Марат Какенов.

Больше всего обращений будет в разгар жары, по словам врачей, летом в день к ним поступает 3-4 пострадавших от укусов скорпионов. В прошлом году в городской токсикологии пролечились 75 укушенных, еще 258 человек получили амбулаторную помощь.