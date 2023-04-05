Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

12 человек пострадали от укусов скорпионов в Шымкенте

Малика Сафаргалиева
5 Апреля 2023, 06:28
12 человек пострадали от укусов скорпионов в Шымкенте Фото: otyrar.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 12 человек за три месяца покусали скорпионы в Шымкенте. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Скорпионы заползают в дома людей несмотря на то, что погода в городе прохладная, хотя пик их активности приходится на лето. Врачи советуют быть бдительными.

В городской токсикологии рассказали, что за три месяца этого года к ним обратились 12 пострадавших от укусов скорпионов. Одного из укушенных пришлось госпитализировать, так как боль была невыносимая. По словам врачей, горожанам стоит быть внимательнее. Скорпионы чаще всего обитают в частных домах и любят темные места. Взрослым здоровым людям укус принесет лишь боль, но их яд опасен для детей и пожилых людей с хроническими заболеваниями.

«Укус представляет опасность для тех, у кого есть артериальное давление, сердечное заболевание и для маленьких детей. Если скорпион укусил нужно выпить обезболивающее, любой анальгетик, который есть дома, наложить на место укуса полуспиртовой компресс, разведенный. Если есть необходимость вызвать скорую помощь», - говорит врач-токсиколог Марат Какенов.

Больше всего обращений будет в разгар жары, по словам врачей, летом в день к ним поступает 3-4 пострадавших от укусов скорпионов. В прошлом году в городской токсикологии пролечились 75 укушенных, еще 258 человек получили амбулаторную помощь.


Шымкент   Общество   Животные  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Детский развлекательный центр открыли в райцентре Атырауской области
Детский развлекательный центр открыли в райцентре Атырауской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи