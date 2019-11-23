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12 человек погибли в жутком ДТП из-за быка в Индии

Автор:  
Татьяна Кудренок
23 Ноября 2019, 11:53
12 человек погибли в жутком ДТП из-за быка в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – 12 человек погибли и еще 10 получили ранения разной тяжести в ДТП с микроавтобусом в штате Раджастхан на северо-западе Индии сегодня утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 18news.com.

По предварительным данным, водитель автобуса пытался избежать столкновения с быком, потерял управление и врезался в разделительный блок. Бык, по словам очевидцев, появился на дороге совершенно неожиданно.

12 человек, в том числе пять женщин и ребенок, погибли в результате инцидента. Еще 10 получили ранения. По словам полиции, четверо пострадавших были доставлены в больницу в Джайпуре, а остальные шесть находятся на лечении в больнице в Нагауре.

ДТП произошло рано утром, сообщила полиция, добавив, что жертвы направлялись в Хисар из Латуры.

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