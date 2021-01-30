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    08:30, 30 Январь 2021 | GMT +6

    12 человек погибли в автоаварии под Самарой

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число погибших в ДТП с участием автобуса в Самарской области РФ выросло до 12 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из которых находятся в реанимации», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

    Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что пострадавшие в ДТП доставлены в Сызранскую ЦРБ, на помощь выехали бригады врачей из Тольятти и Самары. Пока известно, что это жители Ульяновской и Самарской областей.

    ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области, столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус.

    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области/ТАСС.



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