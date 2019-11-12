12 человек погибли при лобовом столкновении поездов в Бангладеш

ДАККА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 12 человек погибли и еще 28 получили ранения при лобовом столкновении поездов в Бангладеш сегодня рано утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Daily Star.

Инцидент произошел около 3:00 утра по местному времени на железнодорожной станции Мондобхаг приблизительно в 109 км от столицы страны Дакки.

По меньшей мере, 12 пассажиров погибли в результате трагедии, которая произошла, когда один из поездов менял курс движения на станции.

Два вагона одного из поездов были серьезно повреждены в результате столкновения.

На данный момент из вагонов извлечены восемь тел. Спасательная операция продолжается. Число погибших может возрасти, поскольку многие люди все еще находятся в ловушке искореженных вагонов. Личности погибших сразу же установить не удалось.

После аварии железнодорожное сообщение на данном участке было приостановлено.