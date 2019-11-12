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вчера 21:21
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вчера 17:21
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вчера 15:59
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12 человек погибли при лобовом столкновении поездов в Бангладеш
ДАККА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 12 человек погибли и еще 28 получили ранения при лобовом столкновении поездов в Бангладеш сегодня рано утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Daily Star.
Инцидент произошел около 3:00 утра по местному времени на железнодорожной станции Мондобхаг приблизительно в 109 км от столицы страны Дакки.
По меньшей мере, 12 пассажиров погибли в результате трагедии, которая произошла, когда один из поездов менял курс движения на станции.
Два вагона одного из поездов были серьезно повреждены в результате столкновения.
На данный момент из вагонов извлечены восемь тел. Спасательная операция продолжается. Число погибших может возрасти, поскольку многие люди все еще находятся в ловушке искореженных вагонов. Личности погибших сразу же установить не удалось.
После аварии железнодорожное сообщение на данном участке было приостановлено.
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