12 человек погибли и 138 пострадали при взрыве газа в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 12 человек погибли и 138 пострадали при взрыве бытового газа на одном из рынков города Шиянь провинции Хубэй (Центральный Китай), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в районе Чжанвань городского округа Шиянь (провинция Хубэй). В результате полностью разрушено двухэтажное здание рынка, построенное в начале 90-х годов прошлого века, где на первом этаже были расположены 19 торговых павильонов. Кроме того, через дорогу находились 46 торговых точек.

В поисково-спасательной операции были задействованы свыше 2 тысяч сотрудников различных экстренных служб. Спасено из-под завалов 138 человек, все пострадавшие госпитализированы. Состояние 37 человек оценивается как тяжелое.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание соответствующим ведомствам и местным властям приложить все усилия для спасения людей, пострадавших в результате взрыва газа и своевременно расследовать причины инцидента.



