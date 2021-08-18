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12 человек наказали за нарушение режима домашнего карантина в СКО

18 Августа 2021 21:51
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12 человек наказали за нарушение режима домашнего карантина в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мониторинговые группы за две недели провели 142 рейда, обследовали более 1,4 тысяч объектов, выявили 30 нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил на заседании о 38-ми составленных протоколах.

«Из них 35 материалов на физических лиц, три - на индивидуальных предпринимателей. Общая сумма штрафов - 2,7 млн тенге. Продолжается работа по привлечению к ответственности лиц, нарушающих режим домашнего карантина. Привлечены к ответственности 12 человек, пытавшихся попасть на объекты, внедрившие «Ashyq», - сказал А.Жуматаев.

Он отметил нулевую эффективность работы мониторинговых групп в Айыртауском, Акжарском, Аккайынском, Есильском, Жамбылском, М. Жумабаева, Кызылжарском, Мамлютском, Тимирязевском, Уалихановском и Шал акына районах.

Аким области Кумар Аксакалов поручил усилить работу мониторинговых групп.

«Некоторые районы совсем не работают. Рост заболеваемости идет, группа не работает. К сожалению, есть граждане, которые не соблюдают требования безопасности. У нас 2 151 объект предпринимательства внедрил «Ashyq». Будем продолжать, чтобы максимально все предприниматели внедрили проект. Это не формальность, а действующий механизм, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. Предприниматели должны ответственно относиться к реализации проекта», - сказал К.Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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