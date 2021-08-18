12 человек наказали за нарушение режима домашнего карантина в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мониторинговые группы за две недели провели 142 рейда, обследовали более 1,4 тысяч объектов, выявили 30 нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил на заседании о 38-ми составленных протоколах.

«Из них 35 материалов на физических лиц, три - на индивидуальных предпринимателей. Общая сумма штрафов - 2,7 млн тенге. Продолжается работа по привлечению к ответственности лиц, нарушающих режим домашнего карантина. Привлечены к ответственности 12 человек, пытавшихся попасть на объекты, внедрившие «Ashyq», - сказал А.Жуматаев.

Он отметил нулевую эффективность работы мониторинговых групп в Айыртауском, Акжарском, Аккайынском, Есильском, Жамбылском, М. Жумабаева, Кызылжарском, Мамлютском, Тимирязевском, Уалихановском и Шал акына районах.

Аким области Кумар Аксакалов поручил усилить работу мониторинговых групп.

«Некоторые районы совсем не работают. Рост заболеваемости идет, группа не работает. К сожалению, есть граждане, которые не соблюдают требования безопасности. У нас 2 151 объект предпринимательства внедрил «Ashyq». Будем продолжать, чтобы максимально все предприниматели внедрили проект. Это не формальность, а действующий механизм, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. Предприниматели должны ответственно относиться к реализации проекта», - сказал К.Аксакалов.