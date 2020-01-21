12 человек наказали за нарушение правил сдачи ЕНТ в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошло единое национальное тестирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Агентства РК по противодействию коррупции, в качестве наблюдателей в проведении экзамена приняли участие сотрудники проектного офиса «Қызылжар - адалдық алаңы», члены специальной мониторинговой группы и сотрудники антикоррупционного ведомства.





Тестирование проходило в СКУ имени М. Козыбаева, райцентрах Акжарского, Жамбылского и Тимирязевского районов. В департаменте отметили, что основная задача наблюдателей - обеспечить прохождение экзамена честно и не допустить списывания и использование шпаргалок.

«По нарушениям правил сдачи ЕНТ из зала были удалены 12 человек. По причине болезни не явились четыре ученика. Удалялись в основном за использование смартфона. Доказать или опровергнуть нарушение помогали видеокамеры», - сообщили в пресс-службе.

Из 3 276 выпускников подали заявки на участие 2 080 учеников. По итогам ЕНТ преодолевшие пороговый уровень выпускники получат сертификаты с правом обучения на коммерческой основе в вузах РК. С 2019 года тестирование выпускники могут проходить четыре раза в год. Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта обязательно нужно сдать ЕНТ в июне.

Буквально недавно представители проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» наблюдали за проверкой экзаменационных работ студентов местного вуза.