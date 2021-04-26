12 человек эвакуировали из-за пожара в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске спасателями при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 12 человек, двое из них дети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«26 апреля около 8 часов утра в Усть-Каменогорске в квартире на 2-ом этаже в доме, расположенном по улице Серикбаева, произошел пожар. На место оперативно прибыли пожарные подразделения ДЧС ВКО. В первую очередь спасателями из зоны задымления были эвакуированы 12 жителей, 2 из них дети. В квартире горела мебель и личные вещи. Огнеборцы оперативно справились с огнем на площади 2 кв. м. На тушение были привлечены 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Из квартиры пожарными был спасен мужчина 1970 года рождения, которому спасателями оказана первая медицинская помощь. По прибытии скорой помощи пострадавший с термическими ожогами был передан врачам для госпитализации в медучреждение», - сообщили в ДЧС.

По данным специалистов Исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО, курение в постели привело к пожару, на котором пострадавший и получил ожоги.