12 часов на трассе: один день из жизни казахстанских патрульных

Рассвет для них начинается не с кофе, а с построения, инструктажа и выезда на трассу. За смену патрульным приходится сталкиваться с сонными водителями, агрессией, опасными обгонами и последствиями ДТП. Корреспондент агентства Kazinform проехала вместе с экипажем по трассе Караганда — Аксу-Аюлы и узнала, что остается за кадром привычной работы дорожной полиции.

6:30 утра. Пока большинство жителей, в том числе водителей спят, свою работу начинают сотрудники патрульной полиции.

Первым делом они получают свои табельное оружие и всю необходимую экипировку. Затем построение, инструктаж перед заступлением на смену, ориентировка на нарушителей и за работу.

Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

После этого каждый экипаж, состоящий из двух сотрудников, садится в свое служебное авто и выезжает на определенные направления. Сотрудники областных подразделений, как говорят в народе «областники», выезжают на трассы республиканского и областного значения. В одну смену по Карагандинской области выезжают около 30-35 таких экипажей. А во время усиленного варианта несения службы число патрульных авто увеличивается до 45.

Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

Смена длится до 12 часов: с 7:00 утра до 19:00 вечера, и соответственно вторая смена несет службу с вечера до утра.

Мы выехали с экипажем в составе которого были старшие инспекторы патрульной полиции Карагандинской области капитан полиции Ерик Жансерикулы и старший лейтенант Бектас Инкарбаев. Путь наш состоял из Караганды в сторону села Аксу-Аюлы. Дорога была не близкая, поэтому времени для вопросов было предостаточно.

— Вот мы выехали из базы и сразу поехали. Кто вам подготавливает служебное авто? Кто заправляет, вы сами?

— Нам выдают карточки для АЗС. Но каждый служебный автомобиль мы должны заправлять после окончания смены, чтобы он был готов к следующей смене. Так же и с чистотой служебного транспорта.

— А если вам приходится много ездить, вам выдают еще бензина? Или есть какой-то определенный лимит?

— Нет, лимита нет. Если по каким-то обстоятельствам у нас заканчивается топливо6 мы подаем заявку, и нам выдают дополнительное количество бензина.

— Вы же в основном не стоите на одном месте, вы ездите. Есть какие-то правила, что вы должны стоят где-то или наоборот ездить по дорогам?

— Есть определенные участки дорог, которые мы должны патрулировать. И есть некоторые точки, где мы можем стоять от 30 до 40 минут, а в основном мы обязаны патрулировать.

Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

— Трассу «Караганда-Балхаш» в народе прозвали «трассой смерти». А есть какие-то определенные места, где чаще всего происходят аварии?

— На этой трассе нельзя сказать, что есть определенные участки такие, где происходят постоянно ДТП. В основном аварии бывают от того, что водители засыпают. Потому что это республиканская дорога, связывающая юг и север страны. Тут получается центр. И так как дорогая ровная, многие водители утомляются здесь. А так да, раньше, когда дорога еще не была реконструирована и она была двухполосной, на определенных участках, таких как резкие подъемы и повороты, часто происходили ДТП. А сейчас тут четыре полосы6 и в основном причиной дорожного происшествия становится утомление водителя.

— А как вы визуально определяете издалека, что водитель засыпает за рулем?

— Это видно по скорости. Обычно, когда человек засыпает, скорость автоматический снижается, и когда он просыпается, скорость резко возрастает. А еще смещается траектория езды, водитель. Невольно начинает съезжать со своей полосы.

— Что вы делаете в таких ситуациях?

— Мы останавливаем водителя и предлагаем ему немного отдохнуть, поспать минут 30 хотя бы.

— Многие водители останавливаются и умываются. Это не помогает?

— Это помогает, но только чтобы доехать до кемпинга. Но все же советуем поспать. Потому что это самый действенный способ побороть сонливость за рулем.

Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

Тем временем, мы увидели перед нами пассажирский автобус с госномером другого региона. Команда экипажа остановила общественный транспорт для проверки. Не для того, чтобы оштрафовать, а убедиться, что водитель не устал и у него есть напарник. Оказалось, автобус ехал из Жетысай до Астаны. Все документы в порядке, водитель бодр, напарник отдыхает. А мы продолжили путь.

Как выяснилось, на трассе «Караганда-Балхаш» большинство нарушений связаны с выездом на встречную полосу и с превышением скорости. «Ловить» нарушителей патрульным помогают и современные гаджеты. К примеру, на трассах патрулируют автокомплексы и дроны, помимо установленных на арках камер фиксации нарушений.

— В дорожной патрульной полиции используются новейшие технологии. На автодорогах республиканского значения для выявления и фиксации грубых нарушений мы используем автомашины с установленными автокомплексами Ekin Patrol и «Оракул», а так же беспилотные летательные аппараты. Но все же технологии не заменяют инспектора, они усиливают их возможности, — говорит заместитель командира батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Сунгат Абылкас.

Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

Повседневная работа: агрессия, трагедии и чрезвычайные ситуации

Как и многие сотрудники правоохранительных органов, дорожные патрульные часто встречаются с агрессивными людьми. Большинство из них не признают, что нарушили ПДД.

— Часто встречаетесь с агрессией со стороны водителей?

— Мы каждый день встречаемся с агрессией. Но стараемся не отвечать на их нападки. Этот навык приходит с опытом. Потому что с годами на этой работе становишься психологом. Когда молодыми только заступили на службу, бывало, что не могли сдержать свой нрав, но сейчас пытаемся успокоить оппонента и сами держим свои эмоции. Есть алгоритм действий, которые нужно применять с агрессорами. И в первую очередь мы предупреждаем об уголовной ответственности за сопротивление сотруднику полиции. В очень редких ситуациях водители не прислушиваются к этому.

— Вот мы видим в фильмах и новостях, как в западных странах полицейские сразу же скручивают или применяют оружие к агрессорам. У нас такого не встретишь.

— У нас люди не поймут такого, менталитет другой. Народ не готов к такому. А вообще, когда сотрудник патрульной полиции останавливает водителя, он должен находиться в транспортном средстве, мы сами подходим и разъясняем им, за что мы остановили и какие правила они нарушили.

— А какой самый запоминающийся случай с нарушителем у вас был за время вашей карьеры?

— Однажды я остановил водителя за превышение скорости. И когда начали проверять его данные по базе, выяснилось, что у него до этого было 50 нарушений. И все в основном за превышение скорости.

— А были такие водители, у которых не было ни единого нарушения?

— Да, встречаются такие водители. Некоторые по 10-15 лет ездят, и ни одного нарушения. Вообще у нас в Карагандинской области многие водители законопослушные. Не в обиду сказано для жителей других регионов, но все же у нас в области многие водители добропорядочные.

Выбор профессии: переживания родных, страхи и жуткие моменты

В большинстве своем, многие профессии, связанные с правоохранительными органами, романтизируются у мальчишек с детства. А некоторые приходят уже в осознанном возрасте. Так же и у наших респондентов. Еркин пришел в патрульную полицию после службы в армии. Он буквально исполнил мечту отца.

— Я в патрульной полиции с 2013 года работаю. Вообще мой отец мечтал, чтобы я стал полицейским. Он сам никогда не работал в органах, но мечтал, чтобы сыновья стали стражами порядка. Поэтому можно сказать, что я исполнил его мечту. И постепенно сам втянулся. Мне эта работа нравится, — говорит Ерик Жансерикулы.

Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

— У меня брат сотрудник правоохранительных органов. С детства было желание работать в дорожном патруле. Когда видел нарушения, хотел всегда это пресечь. И как-то все к этому и пришло, — говорит Бектас Инкарбаев.

— Вы каждый день выезжаете на дорогу: и в непогоду тоже. Как на это реагирует семья и родные?

— Родные всегда переживают. Особенно в зимний период. Потому что несмотря на метель, гололед мы выезжаем на трассу. Как бы это наша работа основная — патрулировать в непогоду и спасать людей на трассе. У нас зимой всегда в машине и теплая одежда, и лопаты, и тросы, и даже валенки. А весной — резиновые сапоги.

— Моя трехлетняя дочь каждый раз спрашивает: «папа, а ты скоро вернешься? Ты утром приедешь?». И мы понимаем, что нас ждут дома и переживают. Это нам дает стимул усердно работать, и с удовольствием возвращаться домой. И в опасные моменты эта поддержка нас порой спасает.

— А какие страхи у вас бывают?

— В основном, когда поступает сообщение о ДТП, и мы понимаем, что там пострадавшие. Едем и думаем: лишь бы живы были.

— А крови боитесь?

— Уже нет. В начале службы было немного жутковато. А сейчас привыкли уже.

— А какие аварии больше всего запоминаются?

— Наверное, те происшествия, где погибают дети. Очень тяжело видеть, как маленькие пассажиры страдают. Да и в целом, хотелось бы, чтобы люди не получали травм. Но, к сожалению, дороги не прощают ошибок. Всегда надо быть аккуратными и соблюдать правила.

— Не бывает так, что в такие моменты выгораете и хотите сменить профессию?

— Нет, это же работа. А мы любим свою работу. Тем более и приятные моменты бывают. Например, когда зимой во время гололеда или метели, мы пытаемся регулировать движение, некоторые водители или их пассажиры угощают горячим чаем, или когда водители улыбаются и поднимают настроение.

— А когда девушки нарушают правило и улыбаются, прощаете?

— Нет. Надо действовать профессионально. Если нарушили — получают наказание. Не зависимо от пола или возраста: Но если нарушение не грубое, то обходимся предупреждением. В основном это действует, и водители стараются не нарушать впредь.

Надо отметить, что патрульные дорожной полиции не только следят за порядком на трассах, но часто приходят на помощь водителям и их пассажирам. К примеру, в Западно-Казахстанской области сотрудники патрульной полиции помогли супругам экстренно добраться до роддома. Благодаря сопровождению женщина успела вовремя приехать в больницу и вскоре родила ребенка.