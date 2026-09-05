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    12 часов на трассе: один день из жизни казахстанских патрульных

    Рассвет для них начинается не с кофе, а с построения, инструктажа и выезда на трассу. За смену патрульным приходится сталкиваться с сонными водителями, агрессией, опасными обгонами и последствиями ДТП. Корреспондент агентства Kazinform проехала вместе с экипажем по трассе Караганда — Аксу-Аюлы и узнала, что остается за кадром привычной работы дорожной полиции.

    полиция
    Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

    6:30 утра. Пока большинство жителей, в том числе водителей спят, свою работу начинают сотрудники патрульной полиции.

    Первым делом они получают свои табельное оружие и всю необходимую экипировку. Затем построение, инструктаж перед заступлением на смену, ориентировка на нарушителей и за работу.

    патрульные
    Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

    После этого каждый экипаж, состоящий из двух сотрудников, садится в свое служебное авто и выезжает на определенные направления. Сотрудники областных подразделений, как говорят в народе «областники», выезжают на трассы республиканского и областного значения. В одну смену по Карагандинской области выезжают около 30-35 таких экипажей. А во время усиленного варианта несения службы число патрульных авто увеличивается до 45.

    патруль
    Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

    Смена длится до 12 часов: с 7:00 утра до 19:00 вечера, и соответственно вторая смена несет службу с вечера до утра.

    Мы выехали с экипажем в составе которого были старшие инспекторы патрульной полиции Карагандинской области капитан полиции Ерик Жансерикулы и старший лейтенант Бектас Инкарбаев. Путь наш состоял из Караганды в сторону села Аксу-Аюлы. Дорога была не близкая, поэтому времени для вопросов было предостаточно.

    — Вот мы выехали из базы и сразу поехали. Кто вам подготавливает служебное авто? Кто заправляет, вы сами?

    — Нам выдают карточки для АЗС. Но каждый служебный автомобиль мы должны заправлять после окончания смены, чтобы он был готов к следующей смене. Так же и с чистотой служебного транспорта.

    — А если вам приходится много ездить, вам выдают еще бензина? Или есть какой-то определенный лимит?

    — Нет, лимита нет. Если по каким-то обстоятельствам у нас заканчивается топливо6 мы подаем заявку, и нам выдают дополнительное количество бензина.

    — Вы же в основном не стоите на одном месте, вы ездите. Есть какие-то правила, что вы должны стоят где-то или наоборот ездить по дорогам?

    — Есть определенные участки дорог, которые мы должны патрулировать. И есть некоторые точки, где мы можем стоять от 30 до 40 минут, а в основном мы обязаны патрулировать.

    полиция
    Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

    — Трассу «Караганда-Балхаш» в народе прозвали «трассой смерти». А есть какие-то определенные места, где чаще всего происходят аварии?

    — На этой трассе нельзя сказать, что есть определенные участки такие, где происходят постоянно ДТП. В основном аварии бывают от того, что водители засыпают. Потому что это республиканская дорога, связывающая юг и север страны. Тут получается центр. И так как дорогая ровная, многие водители утомляются здесь. А так да, раньше, когда дорога еще не была реконструирована и она была двухполосной, на определенных участках, таких как резкие подъемы и повороты, часто происходили ДТП. А сейчас тут четыре полосы6 и в основном причиной дорожного происшествия становится утомление водителя.

    — А как вы визуально определяете издалека, что водитель засыпает за рулем?

    — Это видно по скорости. Обычно, когда человек засыпает, скорость автоматический снижается, и когда он просыпается, скорость резко возрастает. А еще смещается траектория езды, водитель. Невольно начинает съезжать со своей полосы.

    — Что вы делаете в таких ситуациях?

    — Мы останавливаем водителя и предлагаем ему немного отдохнуть, поспать минут 30 хотя бы.

    — Многие водители останавливаются и умываются. Это не помогает?

    — Это помогает, но только чтобы доехать до кемпинга. Но все же советуем поспать. Потому что это самый действенный способ побороть сонливость за рулем.

    дорожная полиция
    Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

    Тем временем, мы увидели перед нами пассажирский автобус с госномером другого региона. Команда экипажа остановила общественный транспорт для проверки. Не для того, чтобы оштрафовать, а убедиться, что водитель не устал и у него есть напарник. Оказалось, автобус ехал из Жетысай до Астаны. Все документы в порядке, водитель бодр, напарник отдыхает. А мы продолжили путь.

    Как выяснилось, на трассе «Караганда-Балхаш» большинство нарушений связаны с выездом на встречную полосу и с превышением скорости. «Ловить» нарушителей патрульным помогают и современные гаджеты. К примеру, на трассах патрулируют автокомплексы и дроны, помимо установленных на арках камер фиксации нарушений.

    — В дорожной патрульной полиции используются новейшие технологии. На автодорогах республиканского значения для выявления и фиксации грубых нарушений мы используем автомашины с установленными автокомплексами Ekin Patrol и «Оракул», а так же беспилотные летательные аппараты. Но все же технологии не заменяют инспектора, они усиливают их возможности, — говорит заместитель командира батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Сунгат Абылкас.

    дп
    Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

    Повседневная работа: агрессия, трагедии и чрезвычайные ситуации

    Как и многие сотрудники правоохранительных органов, дорожные патрульные часто встречаются с агрессивными людьми. Большинство из них не признают, что нарушили ПДД.

    — Часто встречаетесь с агрессией со стороны водителей?

    — Мы каждый день встречаемся с агрессией. Но стараемся не отвечать на их нападки. Этот навык приходит с опытом. Потому что с годами на этой работе становишься психологом. Когда молодыми только заступили на службу, бывало, что не могли сдержать свой нрав, но сейчас пытаемся успокоить оппонента и сами держим свои эмоции. Есть алгоритм действий, которые нужно применять с агрессорами. И в первую очередь мы предупреждаем об уголовной ответственности за сопротивление сотруднику полиции. В очень редких ситуациях водители не прислушиваются к этому.

    — Вот мы видим в фильмах и новостях, как в западных странах полицейские сразу же скручивают или применяют оружие к агрессорам. У нас такого не встретишь.

    — У нас люди не поймут такого, менталитет другой. Народ не готов к такому. А вообще, когда сотрудник патрульной полиции останавливает водителя, он должен находиться в транспортном средстве, мы сами подходим и разъясняем им, за что мы остановили и какие правила они нарушили.

    — А какой самый запоминающийся случай с нарушителем у вас был за время вашей карьеры?

    — Однажды я остановил водителя за превышение скорости. И когда начали проверять его данные по базе, выяснилось, что у него до этого было 50 нарушений. И все в основном за превышение скорости.

    — А были такие водители, у которых не было ни единого нарушения?

    — Да, встречаются такие водители. Некоторые по 10-15 лет ездят, и ни одного нарушения. Вообще у нас в Карагандинской области многие водители законопослушные. Не в обиду сказано для жителей других регионов, но все же у нас в области многие водители добропорядочные.

    Выбор профессии: переживания родных, страхи и жуткие моменты

    В большинстве своем, многие профессии, связанные с правоохранительными органами, романтизируются у мальчишек с детства. А некоторые приходят уже в осознанном возрасте. Так же и у наших респондентов. Еркин пришел в патрульную полицию после службы в армии. Он буквально исполнил мечту отца.

    — Я в патрульной полиции с 2013 года работаю. Вообще мой отец мечтал, чтобы я стал полицейским. Он сам никогда не работал в органах, но мечтал, чтобы сыновья стали стражами порядка. Поэтому можно сказать, что я исполнил его мечту. И постепенно сам втянулся. Мне эта работа нравится, — говорит Ерик Жансерикулы.

    полиция
    Фото: Айзада Агильбаева /Kazinform

    — У меня брат сотрудник правоохранительных органов. С детства было желание работать в дорожном патруле. Когда видел нарушения, хотел всегда это пресечь. И как-то все к этому и пришло, — говорит Бектас Инкарбаев.

    — Вы каждый день выезжаете на дорогу: и в непогоду тоже. Как на это реагирует семья и родные?

    — Родные всегда переживают. Особенно в зимний период. Потому что несмотря на метель, гололед мы выезжаем на трассу. Как бы это наша работа основная — патрулировать в непогоду и спасать людей на трассе. У нас зимой всегда в машине и теплая одежда, и лопаты, и тросы, и даже валенки. А весной — резиновые сапоги.

    — Моя трехлетняя дочь каждый раз спрашивает: «папа, а ты скоро вернешься? Ты утром приедешь?». И мы понимаем, что нас ждут дома и переживают. Это нам дает стимул усердно работать, и с удовольствием возвращаться домой. И в опасные моменты эта поддержка нас порой спасает.

    — А какие страхи у вас бывают?

    — В основном, когда поступает сообщение о ДТП, и мы понимаем, что там пострадавшие. Едем и думаем: лишь бы живы были.

    — А крови боитесь?

    — Уже нет. В начале службы было немного жутковато. А сейчас привыкли уже.

    — А какие аварии больше всего запоминаются?

    — Наверное, те происшествия, где погибают дети. Очень тяжело видеть, как маленькие пассажиры страдают. Да и в целом, хотелось бы, чтобы люди не получали травм. Но, к сожалению, дороги не прощают ошибок. Всегда надо быть аккуратными и соблюдать правила.

    — Не бывает так, что в такие моменты выгораете и хотите сменить профессию?

    — Нет, это же работа. А мы любим свою работу. Тем более и приятные моменты бывают. Например, когда зимой во время гололеда или метели, мы пытаемся регулировать движение, некоторые водители или их пассажиры угощают горячим чаем, или когда водители улыбаются и поднимают настроение.

    — А когда девушки нарушают правило и улыбаются, прощаете?
    — Нет. Надо действовать профессионально. Если нарушили — получают наказание. Не зависимо от пола или возраста: Но если нарушение не грубое, то обходимся предупреждением. В основном это действует, и водители стараются не нарушать впредь. 

    Надо отметить, что патрульные дорожной полиции не только следят за порядком на трассах, но часто приходят на помощь водителям и их пассажирам. К примеру, в Западно-Казахстанской области сотрудники патрульной полиции помогли супругам экстренно добраться до роддома. Благодаря сопровождению женщина успела вовремя приехать в больницу и вскоре родила ребенка. 

    Дороги Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Караганда Безопасность
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
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