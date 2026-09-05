12 часов на трассе: один день из жизни казахстанских патрульных
Рассвет для них начинается не с кофе, а с построения, инструктажа и выезда на трассу. За смену патрульным приходится сталкиваться с сонными водителями, агрессией, опасными обгонами и последствиями ДТП. Корреспондент агентства Kazinform проехала вместе с экипажем по трассе Караганда — Аксу-Аюлы и узнала, что остается за кадром привычной работы дорожной полиции.
6:30 утра. Пока большинство жителей, в том числе водителей спят, свою работу начинают сотрудники патрульной полиции.
Первым делом они получают свои табельное оружие и всю необходимую экипировку. Затем построение, инструктаж перед заступлением на смену, ориентировка на нарушителей и за работу.
После этого каждый экипаж, состоящий из двух сотрудников, садится в свое служебное авто и выезжает на определенные направления. Сотрудники областных подразделений, как говорят в народе «областники», выезжают на трассы республиканского и областного значения. В одну смену по Карагандинской области выезжают около 30-35 таких экипажей. А во время усиленного варианта несения службы число патрульных авто увеличивается до 45.
Смена длится до 12 часов: с 7:00 утра до 19:00 вечера, и соответственно вторая смена несет службу с вечера до утра.
Мы выехали с экипажем в составе которого были старшие инспекторы патрульной полиции Карагандинской области капитан полиции Ерик Жансерикулы и старший лейтенант Бектас Инкарбаев. Путь наш состоял из Караганды в сторону села Аксу-Аюлы. Дорога была не близкая, поэтому времени для вопросов было предостаточно.
— Вот мы выехали из базы и сразу поехали. Кто вам подготавливает служебное авто? Кто заправляет, вы сами?
— Нам выдают карточки для АЗС. Но каждый служебный автомобиль мы должны заправлять после окончания смены, чтобы он был готов к следующей смене. Так же и с чистотой служебного транспорта.
— А если вам приходится много ездить, вам выдают еще бензина? Или есть какой-то определенный лимит?
— Нет, лимита нет. Если по каким-то обстоятельствам у нас заканчивается топливо6 мы подаем заявку, и нам выдают дополнительное количество бензина.
— Вы же в основном не стоите на одном месте, вы ездите. Есть какие-то правила, что вы должны стоят где-то или наоборот ездить по дорогам?
— Есть определенные участки дорог, которые мы должны патрулировать. И есть некоторые точки, где мы можем стоять от 30 до 40 минут, а в основном мы обязаны патрулировать.
— Трассу «Караганда-Балхаш» в народе прозвали «трассой смерти». А есть какие-то определенные места, где чаще всего происходят аварии?
— На этой трассе нельзя сказать, что есть определенные участки такие, где происходят постоянно ДТП. В основном аварии бывают от того, что водители засыпают. Потому что это республиканская дорога, связывающая юг и север страны. Тут получается центр. И так как дорогая ровная, многие водители утомляются здесь. А так да, раньше, когда дорога еще не была реконструирована и она была двухполосной, на определенных участках, таких как резкие подъемы и повороты, часто происходили ДТП. А сейчас тут четыре полосы6 и в основном причиной дорожного происшествия становится утомление водителя.
— А как вы визуально определяете издалека, что водитель засыпает за рулем?
— Это видно по скорости. Обычно, когда человек засыпает, скорость автоматический снижается, и когда он просыпается, скорость резко возрастает. А еще смещается траектория езды, водитель. Невольно начинает съезжать со своей полосы.
— Что вы делаете в таких ситуациях?
— Мы останавливаем водителя и предлагаем ему немного отдохнуть, поспать минут 30 хотя бы.
— Многие водители останавливаются и умываются. Это не помогает?
— Это помогает, но только чтобы доехать до кемпинга. Но все же советуем поспать. Потому что это самый действенный способ побороть сонливость за рулем.
Тем временем, мы увидели перед нами пассажирский автобус с госномером другого региона. Команда экипажа остановила общественный транспорт для проверки. Не для того, чтобы оштрафовать, а убедиться, что водитель не устал и у него есть напарник. Оказалось, автобус ехал из Жетысай до Астаны. Все документы в порядке, водитель бодр, напарник отдыхает. А мы продолжили путь.
Как выяснилось, на трассе «Караганда-Балхаш» большинство нарушений связаны с выездом на встречную полосу и с превышением скорости. «Ловить» нарушителей патрульным помогают и современные гаджеты. К примеру, на трассах патрулируют автокомплексы и дроны, помимо установленных на арках камер фиксации нарушений.
— В дорожной патрульной полиции используются новейшие технологии. На автодорогах республиканского значения для выявления и фиксации грубых нарушений мы используем автомашины с установленными автокомплексами Ekin Patrol и «Оракул», а так же беспилотные летательные аппараты. Но все же технологии не заменяют инспектора, они усиливают их возможности, — говорит заместитель командира батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Сунгат Абылкас.
Повседневная работа: агрессия, трагедии и чрезвычайные ситуации
Как и многие сотрудники правоохранительных органов, дорожные патрульные часто встречаются с агрессивными людьми. Большинство из них не признают, что нарушили ПДД.
— Часто встречаетесь с агрессией со стороны водителей?
— Мы каждый день встречаемся с агрессией. Но стараемся не отвечать на их нападки. Этот навык приходит с опытом. Потому что с годами на этой работе становишься психологом. Когда молодыми только заступили на службу, бывало, что не могли сдержать свой нрав, но сейчас пытаемся успокоить оппонента и сами держим свои эмоции. Есть алгоритм действий, которые нужно применять с агрессорами. И в первую очередь мы предупреждаем об уголовной ответственности за сопротивление сотруднику полиции. В очень редких ситуациях водители не прислушиваются к этому.
— Вот мы видим в фильмах и новостях, как в западных странах полицейские сразу же скручивают или применяют оружие к агрессорам. У нас такого не встретишь.
— У нас люди не поймут такого, менталитет другой. Народ не готов к такому. А вообще, когда сотрудник патрульной полиции останавливает водителя, он должен находиться в транспортном средстве, мы сами подходим и разъясняем им, за что мы остановили и какие правила они нарушили.
— А какой самый запоминающийся случай с нарушителем у вас был за время вашей карьеры?
— Однажды я остановил водителя за превышение скорости. И когда начали проверять его данные по базе, выяснилось, что у него до этого было 50 нарушений. И все в основном за превышение скорости.
— А были такие водители, у которых не было ни единого нарушения?
— Да, встречаются такие водители. Некоторые по 10-15 лет ездят, и ни одного нарушения. Вообще у нас в Карагандинской области многие водители законопослушные. Не в обиду сказано для жителей других регионов, но все же у нас в области многие водители добропорядочные.
Выбор профессии: переживания родных, страхи и жуткие моменты
В большинстве своем, многие профессии, связанные с правоохранительными органами, романтизируются у мальчишек с детства. А некоторые приходят уже в осознанном возрасте. Так же и у наших респондентов. Еркин пришел в патрульную полицию после службы в армии. Он буквально исполнил мечту отца.
— Я в патрульной полиции с 2013 года работаю. Вообще мой отец мечтал, чтобы я стал полицейским. Он сам никогда не работал в органах, но мечтал, чтобы сыновья стали стражами порядка. Поэтому можно сказать, что я исполнил его мечту. И постепенно сам втянулся. Мне эта работа нравится, — говорит Ерик Жансерикулы.
— У меня брат сотрудник правоохранительных органов. С детства было желание работать в дорожном патруле. Когда видел нарушения, хотел всегда это пресечь. И как-то все к этому и пришло, — говорит Бектас Инкарбаев.
— Вы каждый день выезжаете на дорогу: и в непогоду тоже. Как на это реагирует семья и родные?
— Родные всегда переживают. Особенно в зимний период. Потому что несмотря на метель, гололед мы выезжаем на трассу. Как бы это наша работа основная — патрулировать в непогоду и спасать людей на трассе. У нас зимой всегда в машине и теплая одежда, и лопаты, и тросы, и даже валенки. А весной — резиновые сапоги.
— Моя трехлетняя дочь каждый раз спрашивает: «папа, а ты скоро вернешься? Ты утром приедешь?». И мы понимаем, что нас ждут дома и переживают. Это нам дает стимул усердно работать, и с удовольствием возвращаться домой. И в опасные моменты эта поддержка нас порой спасает.
— А какие страхи у вас бывают?
— В основном, когда поступает сообщение о ДТП, и мы понимаем, что там пострадавшие. Едем и думаем: лишь бы живы были.
— А крови боитесь?
— Уже нет. В начале службы было немного жутковато. А сейчас привыкли уже.
— А какие аварии больше всего запоминаются?
— Наверное, те происшествия, где погибают дети. Очень тяжело видеть, как маленькие пассажиры страдают. Да и в целом, хотелось бы, чтобы люди не получали травм. Но, к сожалению, дороги не прощают ошибок. Всегда надо быть аккуратными и соблюдать правила.
— Не бывает так, что в такие моменты выгораете и хотите сменить профессию?
— Нет, это же работа. А мы любим свою работу. Тем более и приятные моменты бывают. Например, когда зимой во время гололеда или метели, мы пытаемся регулировать движение, некоторые водители или их пассажиры угощают горячим чаем, или когда водители улыбаются и поднимают настроение.
— А когда девушки нарушают правило и улыбаются, прощаете?
— Нет. Надо действовать профессионально. Если нарушили — получают наказание. Не зависимо от пола или возраста: Но если нарушение не грубое, то обходимся предупреждением. В основном это действует, и водители стараются не нарушать впредь.
Надо отметить, что патрульные дорожной полиции не только следят за порядком на трассах, но часто приходят на помощь водителям и их пассажирам. К примеру, в Западно-Казахстанской области сотрудники патрульной полиции помогли супругам экстренно добраться до роддома. Благодаря сопровождению женщина успела вовремя приехать в больницу и вскоре родила ребенка.