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12 боксёров из Улытау заняли призовые места на турнире в Нур-Султане

15 Февраля 2022 17:16
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12 боксёров из Улытау заняли призовые места на турнире в Нур-Султане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялся региональный турнир по боксу среди юниоров 2008-2013 годов рождения. Из Улытауской районной школы в соревнованиях приняли участие 12 спортсменов и все они заняли призовые места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сначала думали, что на эти соревнования мы повезём только двух спортсменов, но на тренировке все 12 ребят доказали свою готовность. Тогда я решил взять всех на этот турнир. Все мои ученики заняли призовые места. Это не только моя победа, это победа всего нашего района», – сказал тренер Темирлан Конырбай.

Первые места в своих весовых категориях заняли улытаусцы Елжас Боранбай (24 кг), Нурсултан Сералы (28 кг), Арсен Касымханулы (32 кг), Асет Сайлау (34 кг), Ералы Куаныш (44 кг) и Магжан Кадыр (42 кг).

Вторыми стали Аллаберген Бахрам (22 кг), Ерсултан Боранбай (34 кг) и Жанарыс Бейсалы (36 кг).

На третью ступень пьедестала почёта поднялись Нурзат Максут (24 кг), Нурым Бахытжан (28 кг) и Ералы Бекиш (48 кг).

Всего в турнире участвовало 180 боксёров.


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#Нур-Султан   #Карагандинская область   #Спорт   #Регионы   #Молодежь   #Бокс   #Боевые искусства   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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