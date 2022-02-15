12 боксёров из Улытау заняли призовые места на турнире в Нур-Султане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялся региональный турнир по боксу среди юниоров 2008-2013 годов рождения. Из Улытауской районной школы в соревнованиях приняли участие 12 спортсменов и все они заняли призовые места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сначала думали, что на эти соревнования мы повезём только двух спортсменов, но на тренировке все 12 ребят доказали свою готовность. Тогда я решил взять всех на этот турнир. Все мои ученики заняли призовые места. Это не только моя победа, это победа всего нашего района», – сказал тренер Темирлан Конырбай.

Первые места в своих весовых категориях заняли улытаусцы Елжас Боранбай (24 кг), Нурсултан Сералы (28 кг), Арсен Касымханулы (32 кг), Асет Сайлау (34 кг), Ералы Куаныш (44 кг) и Магжан Кадыр (42 кг).

Вторыми стали Аллаберген Бахрам (22 кг), Ерсултан Боранбай (34 кг) и Жанарыс Бейсалы (36 кг).

На третью ступень пьедестала почёта поднялись Нурзат Максут (24 кг), Нурым Бахытжан (28 кг) и Ералы Бекиш (48 кг).

Всего в турнире участвовало 180 боксёров.