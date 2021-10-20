12 беременных женщин и 97 детей болеют COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области COVID-19 болеют 12 беременных женщин и 97 детей различного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в городе и районах региона коронавирусной инфекцией болеют 12 беременных женщин. Из них пять пациенток получают лечение в инфекционных стационарах, семь находятся на амбулаторном лечении.

Также COVID-19 выявлен у 97 детей - из них четверо получают лечение в инфекционных стационарах, 93 лечатся амбулаторно.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области снижается число вакцинирующихся от COVID-19.