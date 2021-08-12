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12-ая Министерская конференция ВТО пройдет под председательством Казахстана

12 Августа 2021 15:34
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12-ая Министерская конференция ВТО пройдет под председательством Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 30 ноября - 3 декабря 2021 года в Женеве под председательством Республики Казахстан пройдет 12-ая Министерская конференция ВТО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

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В соответствии с решением Генерального совета ВТО Председателем 12-ой Министерской конференции ВТО избран Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, в компетенцию которого входит право принимать решения по всем вопросам в рамках многосторонних торговых соглашений, в том числе согласование и утверждение новых правил и дисциплин, регулирующих международную торговлю.

В качестве ключевых вопросов 12-ой Министерской конференции ВТО, которые будут обсуждаться членами ВТО, обозначены следующие:

1) обеспечение доступа к вакцинам и медицинским товарам для всех стран,

2) завершение переговоров по субсидированию рыболовства,

3) достижение прогресса в переговорах по вопросам сельского хозяйства,

4) восстановление Механизма разрешения споров ВТО.

Страны-члены ВТО выразили заинтересованность в успешном проведении 12-ой Министерской конференции ВТО. Решения предстоящей Министерской конференции способны внести значимый вклад в решение глобальных вызовов, включая преодоление негативных последствий пандемии.


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#ВТО   #Минторговли  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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