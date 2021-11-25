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12 авиарейсов на вылет задержали из-за непогоды в Нур-Султане

25 Ноября 2021 10:03
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12 авиарейсов на вылет задержали из-за непогоды в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды в Нур-Султане в столичном аэропорту задержали 12 рейсов на вылет, передает МИА «Казинформ».

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями из-за обильного снегопада с 02:30 ночи столичный аэропорт был временно закрыт для проведения очистки взлетно-посадочной полосы от снега. Из-за непогоды задержано на вылет 12 рейсов, на прилёт 9 рейсов (ушли на запасной аэродром). Взлетно-посадочную полосу аэропорта г. Нур-Султан для полетов открыли в 9:00. Пассажирам просим обращаться в справочные службы авиакомпаний», - говорится в сообщении комитета, опубликованном в Telegram.

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#Нур-Султан   #Транспорт   #Погода  
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