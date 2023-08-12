12 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1969) родился- представитель командования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии А.В. Хрулева (1990); Военный финансово-экономический факультет при Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: начальник финансовой службы, инспектор-ревизор инспекции, заместитель начальника департамента, начальник главной финансовой инспекции, главного финансового управления Пограничной службы КНБ РК; заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

назад (1980) родилсяпрокурор города Усть-Каменогорск.

Окончил Университет «Кайнар», Специальность «Юриспруденция». Трудовая деятельность: Исполняющий обязанности помощника Курчумского района, Помощник прокурора Курчумского, Зыряновского районов, Прокурор Управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Восточно-Казахстанской области (2004-2009); Начальник отдела Управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах МВД прокуратуры Восточно-Казахстанской области, Работал в прокуратурах городов Усть-Каменогорск и Нур-Султан (2009-2012);Работа в Департаменте по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2012-2013); Начальник Управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности прокуратуры ВКО, Начальник Управления по надзору за законностью уголовного преследования прокуратуры Восточно-Казахстанской области (2013-2018); Прокурор Уланского района (10.2019-04.2021); Прокурор города Усть-Каменогорск (с 04.2021).

На занимаемой должности с апреля 2021 года.

назад (1981) родился- заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления им. Т. Рыскулова (2001); Казахский гуманитарно-юридический университет (2003); University of Bath, Brunel University London (Великобритания), государственное управление (2015).

Трудовая деятельность: контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК (2004-2006); работа на руководящих должностях Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2006-2013); руководитель управления F8 Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2020-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

назад (1983) родился- государственный инспектор Администрации Президента РК.

Родился в г. Хромтау Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, экономист (2007); Казахско-русский международный университет, бакалавр юриспруденции (2012); Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, нефтегазовое дело (2016).

Трудовая деятельность: поставщик ТОО «АРА-А», «Интерстрой-а» (2004-2005); главный специалист департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2005-2008); ведущий специалист, главный специалист, заведующий отдела аппарата акима Западно-Казахстанской области (2008-2012); заместитель акима г. Уральска ЗКО (2012); руководитель аппарата акима по Атырауской области (2012-2013); руководитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» (2013-2016); аким Махамбетского района Атырауской области (2016-2017); аким Жылыойского района Атырауской области (2017-2018); аким г. Атырау (2018-2020); заместитель генерального директора ТОО «Жаикмунай» (2020-2021), Заместитель акима Мангистауской области (2021-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».