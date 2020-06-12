+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 27 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

12 августа 2020 года пройдут выборы 17 депутатов Сената Парламента

12 Июня 2020 15:50
Поделиться:
12 августа 2020 года пройдут выборы 17 депутатов Сената Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 августа 2020 года пройдут выборы 17 депутатов Сената Парламента. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев в ходе онлайн-заседания ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Спикер Сената встретился с Послом Японии
В ЦИК РК сообщили о выделенных средствах на проведение выборов депутатов Сената Председатель ЦИК РК: Проведение выборов в максимально безопасных условиях для здоровья всех участников - приоритет для избирательных комиссий ЦИК установил основные этапы избирательной кампании предстоящих выборов депутатов Сената

«Сегодня опубликован Указ Президента Республики Казахстан о назначении очередных выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. В соответствии с Конституцией РК, Сенат формируется в установленном Конституционным законом порядке из депутатов, представляющих каждую область, город республиканского значения и столицу РК, в количестве двух человек. Половина избранных депутатов Сената переизбираются каждые три года», – сказал Б.Имашев.

Председатель ЦИК отметил, что в октябре текущего года завершается срок полномочий 17 депутатов Сената, избранных в 2014 году.

Как сообщил Б.Имашев, депутаты Сената избираются депутатами маслихатов путем тайного голосования.

Напомним, выборы депутатов Сената назначены на 12 августа 2020 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Выборы  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив