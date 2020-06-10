12 актюбинцев с коронавирусом в тяжелом состоянии находятся в стационарах

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Увеличилось количество актюбинцев с тяжелой осложненной формой коронавирусной инфекции. На сегодня в стационарах Актобе находится 12 человек в тяжелом состоянии. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан-Актобе» рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А.Калиев рассказал о том, что из 12 человек с тяжелой формой болезни 4 актюбинца подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Эпидситуация в Актюбинской области острая. За сутки выявлено 26 человек с КВИ, что составляет 6,7 процента роста заболеваемости. В последнее время увеличилось количество пациентов с тяжелой осложненной формой болезни. Если раньше мы больше выявляли пациентов со скрытой бессимптомной формой болезни, то сейчас больше выявляем пациентов с пневмонией, тяжелой формой КВИ. В стационарах на сегодня находятся 12 человек в тяжелом состоянии, из них 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в стационарах находятся 100 человек с пневмонией. На компьютерной томографии у них есть признаки, характерные для КВИ, но на мазках с верхних дыхательных путей диагноз КВИ не подтвердился, может быть, инфекция спустилась ниже. Мы будем брать анализы пациентов в динамике», - сказал А.Калиев.