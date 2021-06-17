12 акмолинских пляжей признаны непригодными для эксплуатации в купальный сезон 2021 года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжается работа по обучению общественных спасателей, которые смогут оказать в случае необходимости помощь купающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, в регионе проводится подготовка общественных спасателей, которые в купальный сезон будут оказывать содействие по обеспечению безопасности отдыхающего населения на водоемах Акмолинской области.

«Так, 16 апреля 2021 года акмолинские спасатели на базе Водно-спасательной станции города Кокшетау провели обучение общественных спасателей ОО «Центр реабилитации инвалидов «Шанс» приёмам и способам спасения людей на водоёмах, а также оказанию доврачебной помощи пострадавшим. Ранее спасателями до начала купального сезона, который официально пройдет с 1 июня по 31 августа 2021 года, обучено 55 общественных спасателей, которым выданы справки о прохождении курсов спасателей», - отметили в ведомстве.

Также было проведено обследование и очистка дна участков акваторий 61 пляжа, отведенного для купания и отдыха населения, на соответствие требованиям безопасности для купания и пригодность их к эксплуатации. Из них 12 признаны непригодными к эксплуатации в купальный сезон 2021 года.