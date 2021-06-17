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    17:54, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    12 акмолинских пляжей признаны непригодными для эксплуатации в купальный сезон 2021 года

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжается работа по обучению общественных спасателей, которые смогут оказать в случае необходимости помощь купающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, в регионе проводится подготовка общественных спасателей, которые в купальный сезон будут оказывать содействие по обеспечению безопасности отдыхающего населения на водоемах Акмолинской области.

    «Так, 16 апреля 2021 года акмолинские спасатели на базе Водно-спасательной станции города Кокшетау провели обучение общественных спасателей ОО «Центр реабилитации инвалидов «Шанс» приёмам и способам спасения людей на водоёмах, а также оказанию доврачебной помощи пострадавшим. Ранее спасателями до начала купального сезона, который официально пройдет с 1 июня по 31 августа 2021 года, обучено 55 общественных спасателей, которым выданы справки о прохождении курсов спасателей», - отметили в ведомстве.

    Также было проведено обследование и очистка дна участков акваторий 61 пляжа, отведенного для купания и отдыха населения, на соответствие требованиям безопасности для купания и пригодность их к эксплуатации. Из них 12 признаны непригодными к эксплуатации в купальный сезон 2021 года.


    Теги:
    Экология Волонтёрство Акмолинская область
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