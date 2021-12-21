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12,8 тысячи тонн рыбы планируют вырастить в Казахстане в этом году

21 Декабря 2021 19:45
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12,8 тысячи тонн рыбы планируют вырастить в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане планируется вырастить 12,8 тысячи тонн рыбы, что на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В области развития рыбного хозяйства проведена определенная работа. Так, утверждена Программа развития рыбного хозяйства на 10 лет. Сделали акцент на рыбоводство. Начата ее практическая реализация. Уже ведутся работы по реализации 32 проектов с объемом инвестиций более 182 млрд тенге, с планируемым объемом выращивания 129 тыс. тонн рыбы в год и созданием более 5 тысяч рабочих мест», - сказал Сериккали Брекешев на пресс-конференции СЦК.

В этом году планируется вырастить 12,8 тысячи тонн рыбы, что на 30% больше, чем в прошлом году. По словам министра, растет уровень экспорта рыбной продукции.

«Принят ряд законодательных инициатив, направленных на создание благоприятных условий для создания рыбоводных хозяйств и рыбоперерабатывающих предприятий в республике. Благодаря принимаемым мерам со стороны бизнеса и субъектов рыбного хозяйства повышается заинтересованность в реализации проектов по рыбоводству и переработке рыбы. В этой связи, ожидаемый рост выращивания рыбы даст новый импульс созданию рыбоводных хозяйств и рыбоперерабатывающих предприятий», - проинформировал глава ведомства.




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Автор:

Акбота Кузекбай

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