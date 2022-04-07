12,6 млрд тенге направят на сельское водоснабжение в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году в Костанайской области на реализацию проектов по сельскому водоснабжению направят более 12 млрд тенге, планируется реализовать 33 проекта. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Данияр Сабитов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году на реализацию 33 проектов по сельскому водоснабжению выделено 12,6 млрд тенге бюджетных средств. Из них по городу Аркалыку на начало реализации проекта водоснабжения в двух селах Ашутасты и Ангарское выделено 10 млн тенге. Проект перейдёт на 2023 год. Также по Аулиекольскому району на завершение 2 проектов водоснабжения в селах Аманкарагай и Новонежинка выделено 538,7 млн тенге. Реализация проектов позволит обеспечить центральным водоснабжением 9,5 тыс. человек», - проинформировал замруководителя ведомства.

В этом году финансирование сельского водоснабжения в регионе значительно увеличено. К примеру, в прошлом году по госпрограмме «Нурлы жер», «Развитие регионов» и «Ауыл Ел бесігі» на реализацию 31 проекта по сельскому водоснабжению из республиканского и местного бюджетов было направлено 9,5 млрд тенге. На эти средства введены в эксплуатацию 13 объектов и в результате доступ к качественной воде получили жители 27 сел.

«Учитывая, что на строительство системы водоснабжения требуются значительные бюджетные средства, и в кратчайшие сроки всем селам невозможно построить централизованное водоснабжение, для сел с небольшой численностью сельского населения с 2021 года начата реализация пилотного проекта по установке пунктов раздачи привозной воды, - сообщил Д. Сабитов. — Дополнительно в 2021 году за счет средств местного бюджета на сумму 409,1 млн тенге установлено 105 пунктов раздачи привозной воды, в результате качественной питьевой водой обеспечено еще 104 села».

По итогам проведённой работы местные власти повысили обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения почти на 10% - с 64,7% до 74,9%.

Запланированные проекты есть почти в каждом районе Костанайской области. К примеру, по данным управления энергетики и ЖКХ, по району Беимбета Майлина выделено 550,8 млн тенге. Эти средства пойдут на завершение строительства водоснабжения в селе Красносельское и на начало реализации проекта водоснабжения в селе Майское. В итоге водоснабжение улучшат для 3 тыс. сельчан. В Денисовском районе выделенные средства пойдут на завершение строительства водоснабжения в селах Фрунзенское и Красноармейское и на начало реализации двух проектов водоснабжения в селах Свердловка, Приреченка и Окраинка. В Камыстинском районе будут реализованы проекты водоснабжения в двух селах - Бестобе, Адаевка, в Карабалыкском - реализация 2-х проектов водоснабжения в селе Новотроицкое и селе Станционное.

Аналогичные проекты по водоснабжению будут реализованы почти в каждом районе области.

«По итогам 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 16 проектов, в рамках которых будут обеспечены качественной питьевой водой 23 села с населением 43,5 тыс. человек. Также планируется обеспечить качественной питьевой водой из пунктов раздачи привозной воды 66 сел, - сказал Д. Сабитов. — В результате к концу 2022 году по области будет обеспечено качественной водой более 89 сел с населением 58,8 тыс. человек. При этом доступ к услугам водоснабжения по сельскому населению увеличится с 74,9% до 87,2%, по селам – с 59% до 76%».