12,6 млрд тенге направят на сельское водоснабжение в Костанайской области
«В этом году на реализацию 33 проектов по сельскому водоснабжению выделено 12,6 млрд тенге бюджетных средств. Из них по городу Аркалыку на начало реализации проекта водоснабжения в двух селах Ашутасты и Ангарское выделено 10 млн тенге. Проект перейдёт на 2023 год. Также по Аулиекольскому району на завершение 2 проектов водоснабжения в селах Аманкарагай и Новонежинка выделено 538,7 млн тенге. Реализация проектов позволит обеспечить центральным водоснабжением 9,5 тыс. человек», - проинформировал замруководителя ведомства.
В этом году финансирование сельского водоснабжения в регионе значительно увеличено. К примеру, в прошлом году по госпрограмме «Нурлы жер», «Развитие регионов» и «Ауыл Ел бесігі» на реализацию 31 проекта по сельскому водоснабжению из республиканского и местного бюджетов было направлено 9,5 млрд тенге. На эти средства введены в эксплуатацию 13 объектов и в результате доступ к качественной воде получили жители 27 сел.
«Учитывая, что на строительство системы водоснабжения требуются значительные бюджетные средства, и в кратчайшие сроки всем селам невозможно построить централизованное водоснабжение, для сел с небольшой численностью сельского населения с 2021 года начата реализация пилотного проекта по установке пунктов раздачи привозной воды, - сообщил Д. Сабитов. — Дополнительно в 2021 году за счет средств местного бюджета на сумму 409,1 млн тенге установлено 105 пунктов раздачи привозной воды, в результате качественной питьевой водой обеспечено еще 104 села».
По итогам проведённой работы местные власти повысили обеспеченность сельского населения услугами водоснабжения почти на 10% - с 64,7% до 74,9%.
Запланированные проекты есть почти в каждом районе Костанайской области. К примеру, по данным управления энергетики и ЖКХ, по району Беимбета Майлина выделено 550,8 млн тенге. Эти средства пойдут на завершение строительства водоснабжения в селе Красносельское и на начало реализации проекта водоснабжения в селе Майское. В итоге водоснабжение улучшат для 3 тыс. сельчан. В Денисовском районе выделенные средства пойдут на завершение строительства водоснабжения в селах Фрунзенское и Красноармейское и на начало реализации двух проектов водоснабжения в селах Свердловка, Приреченка и Окраинка. В Камыстинском районе будут реализованы проекты водоснабжения в двух селах - Бестобе, Адаевка, в Карабалыкском - реализация 2-х проектов водоснабжения в селе Новотроицкое и селе Станционное.
Аналогичные проекты по водоснабжению будут реализованы почти в каждом районе области.
«По итогам 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 16 проектов, в рамках которых будут обеспечены качественной питьевой водой 23 села с населением 43,5 тыс. человек. Также планируется обеспечить качественной питьевой водой из пунктов раздачи привозной воды 66 сел, - сказал Д. Сабитов. — В результате к концу 2022 году по области будет обеспечено качественной водой более 89 сел с населением 58,8 тыс. человек. При этом доступ к услугам водоснабжения по сельскому населению увеличится с 74,9% до 87,2%, по селам – с 59% до 76%».