12,5 тонн различных видов наркотиков изъяли в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более пяти тысяч наркоправонарушений зарегистрировали в Казахстане с начала года, изъято 12,5 тонн различных видов наркотиков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 5 300 наркоправонарушений, из которых - 1661 преступление, в том числе 991 факт сбыта и 270 хранения наркотиков в особо крупном размере.

«Изъято 12,5 тонн различных видов наркотиков, из них: более 4 кг героина, 129 кг синтетики, 371 кг гашиша и 8,7 тонн марихуаны», - сообщил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов в ходе еженедельного брифинга ведомства.

Он отметил также, 24 августа при реализации оперативной информации в Жамбылской области на предпесковой зоне Шуйского района задержан 49-летний житель Байзакского района Жамбылской области в момент заготовки растения каннабис, общим весом 928 кг.

Также в МВД проинформировали о разобщении деятельности 7 организованных преступных групп, в отношении лидеров и участников которых возбуждено 13 уголовных дел. К уголовной ответственности привлекаются 7 лидеров и 34 участников преступных групп.

«Выявлен 81 факт контрабанды наркотиков. К примеру, в Карагандинской области пресечена деятельность ОПГ, задержаны лидер и 7 фигурантов, которые с августа 2020 года занимались бесконтактным сбытом синтетических наркотиков посредством интернет-ресурсов. При их задержании в период января по март 2021 года, у последних изъяты синтетические наркотики общим весом 11 кг. В отношении преступной группы возбуждены уголовные дела по статье 297, 262 ч.1 и ч.2 УК РК, а также по статье 264 УК РК «Транснациональная ОПГ» как имеющая международные преступные связи», - сказал Бахытжан Амирханов.

По данным ведомства, 7 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний гражданин, у которого при личном обыске изъят 2 килограмма «гашиша.

«В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки, по месту жительства задержанного, в городе Косшы в оборудованном тайнике изъято 2 полиэтиленовых пакета с «гашишем» весом более 34 килограммов. Изъятые наркотики задержанный намеревался сбыть на территории столицы.

В результате проведенной спецоперации, из незаконного оборота изъято более 36 килограммов «гашиша», что составило бы более 73 тыс. разовых доз для употребления «пагубного зелья», - рассказал начальник управления МВД.